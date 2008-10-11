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Yaşam

Buldan’ın yeğeninin evinde eroin

İstanbul Bahçelievler’de, eroin imal edilen bir evde 6 Ekim’de patlama meydana geldi. Polis, yanan evin DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın eşi Savaş Buldan’ın yeğeni A.B.’ye

11 Ekim 2008 03:00

 
İstanbul Bahçelievler’de, eroin imal edilen bir evde 6 Ekim’de patlama meydana geldi. Polis, yanan evin DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın eşi Savaş Buldan’ın yeğeni A.B.’ye ait olduğunu belirledi

Sahte kimlikle Diyarbakır’dan bindiği bir uçakla İstanbul’a gelen A.B., Atatürk Havalimanı’nda gözaltına aldı.
Evde yapılan araştırmada, 5 kilo 400 gram eroin, kurusıkı tabanca, bu silaha ait mermiler ve sahte pasaport ele geçirdi. Yangının, uyuşturucu imalatı sırasında meydana gelen patlama sonucu çıktığı belirlendi.

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