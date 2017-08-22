Buldan'da Rumen popçu Otilia konser verdi

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA) - DENİZLİ\'nin Buldan İlçesi Yenicekent mahallesinde düzenlenen 22. Buldan-Yenicekent Tripolis, Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm Festivali\'nde, Rumen popçu Otilia sesi ve sempatik tavırları ile izleyenlerin sevgisini kazandı.

2014 yılında seslendirdiği Bilionera isimli klibi 123 milyonun üstünde tıklanan, Youtube\'da 5 milyonun üstünde izleyiciye ulaşan Otilia, 22\'nci Buldan-Yenicekent Tripolis, Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm Festivali\'nde izleyenleri coşturdu. Aynı ülke vatandaşı Alexsandra Stan\'ın ardından yağmur nedeniyle bir gün ertelemeli sahne alan Otilia\'ya dansçıları eşlik etti. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Otilia, dünya listelerinde hit olan ünlü parçası Bilionera\'nın yanı sıra Türkçe parçalar da seslendirdi. Serdar Ortaç\'ın klibinde eşlik ettiği \'Balım\' isimli parçayı iki kez söyleyen Otilia, düzgün Türkçesi ile dikkat çekti. Konser sonunda sanatçıya, Otilia\'nın resminin işlendiği Buldan\'da dokunmuş peştamal hediye edildi.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Otilia\'ya, Belediye El sanatları ve Kültür Merkezi\'nde dokunmuş, Romanya bayrağının renklerini taşıyan ipekli şal ve bir sepet çekirdeksiz üzüm hediye etti. Konser sonunda hayranlarının aşırı ilgisi nedeniyle yaşanan izdihamda zor anlar yaşayan Otilia, aracına özel güvenlik, zabıta ve jandarmanın koruma çemberi arasında güçlükle ulaşabildi. Pazar günü sahne alması gerekirken, yağmurdan dolayı pazartesi akşamına alınan konser sebebiyle Buldan\'da 1 gün kalan Otilia, gündüz saatlerinde Belediye Başkanı Mustafa Gülbay ile birlikte antik kent Tripolis, üzüm bağları, Yayla Gölü ve Belediye El Sanatları ve Kültür Merkezi\'ni gezdi. Özellikle Yayla Gölü\'nü çok beğenen Otilia, konser sırasında Buldan\'ı ve Yayla Gölü\'nü çok sevdiğini, göl civarında bir ev satın alarak, yazları birkaç ayını Buldan\'da geçirmek istediğini söyledi.

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