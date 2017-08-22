T24 LogoT24 Logo
Gündem

Buldan'da Rumen popçu Otilia konser verdi

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Buldan İlçesi Yenicekent mahallesinde düzenlenen 22

22 Ağustos 2017 14:32

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA) - DENİZLİ\'nin Buldan İlçesi Yenicekent mahallesinde düzenlenen 22. Buldan-Yenicekent Tripolis, Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm Festivali\'nde, Rumen popçu Otilia sesi ve sempatik tavırları ile izleyenlerin sevgisini kazandı.
2014 yılında seslendirdiği Bilionera isimli klibi 123 milyonun üstünde tıklanan, Youtube\'da 5 milyonun üstünde izleyiciye ulaşan Otilia, 22\'nci Buldan-Yenicekent Tripolis, Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm Festivali\'nde izleyenleri coşturdu. Aynı ülke vatandaşı Alexsandra Stan\'ın ardından yağmur nedeniyle bir gün ertelemeli sahne alan Otilia\'ya dansçıları eşlik etti. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Otilia, dünya listelerinde hit olan ünlü parçası Bilionera\'nın yanı sıra Türkçe parçalar da seslendirdi. Serdar Ortaç\'ın klibinde eşlik ettiği \'Balım\' isimli parçayı iki kez söyleyen Otilia, düzgün Türkçesi ile dikkat çekti. Konser sonunda sanatçıya, Otilia\'nın resminin işlendiği Buldan\'da dokunmuş peştamal hediye edildi.
Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Otilia\'ya, Belediye El sanatları ve Kültür Merkezi\'nde dokunmuş, Romanya bayrağının renklerini taşıyan ipekli şal ve bir sepet çekirdeksiz üzüm hediye etti. Konser sonunda hayranlarının aşırı ilgisi nedeniyle yaşanan izdihamda zor anlar yaşayan Otilia, aracına özel güvenlik, zabıta ve jandarmanın koruma çemberi arasında güçlükle ulaşabildi. Pazar günü sahne alması gerekirken, yağmurdan dolayı pazartesi akşamına alınan konser sebebiyle Buldan\'da 1 gün kalan Otilia, gündüz saatlerinde Belediye Başkanı Mustafa Gülbay ile birlikte antik kent Tripolis, üzüm bağları, Yayla Gölü ve Belediye El Sanatları ve Kültür Merkezi\'ni gezdi. Özellikle Yayla Gölü\'nü çok beğenen Otilia, konser sırasında Buldan\'ı ve Yayla Gölü\'nü çok sevdiğini, göl civarında bir ev satın alarak, yazları birkaç ayını Buldan\'da geçirmek istediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DURUSOYBULDAN Denizli DHADENİZLİ BuldanYenicekentBuldanYenicekent Tripolis SultaniyeFestivali RumenOtiliaBilioneraYoutubeFestivaliAynıStanYaklaşıkTürkçeSerdar OrtaçTürkçesiKonserBuldanBuldan Belediye Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24