HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin bir 'kadın partisi' olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'deki kadınların sorunlarıyla bire bir ilgilenen partidir. En fazla kadın milletvekili HDP'dedir. Karar mekanizmalarında en fazla kadınların olduğu partidir" dedi.

Konak ilçesinde partisinin "Kadın Seçim Bürosu"nun açılışına katılan Buldan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'ın HDP açısından önemli bir tarih olacağını söyledi.

Buldan, 24 Haziran'dan sonra başta kadınlar olmak üzere Türkiye'de emeği sömürülen, yok sayılan herkesin kaderinin değişeceğini belirterek "24 Haziran'da hepiniz yeni bir yaşama merhaba diyeceksiniz. Değişimi biz kadınlarla gerçekleştireceğiz, hiç merak etmeyin" diye konuştu.

"HDP, karar mekanizmalarında en fazla kadınların olduğu partidir"

HDP'nin kurulduğu günden bu yana kadınlara en çok önem veren parti olduğunu söyleyen Buldan, "HDP bir kadın partisidir, bugün Türkiye'deki kadınların sorunlarıyla bire bir ilgilenen partidir. En fazla kadın milletvekili HDP'dedir. Karar mekanizmalarında en fazla kadınların olduğu partidir" ifadelerini kullandı.

"24 Haziran'ın 1 Kasım'ı olmayacak"

Buldan, Konak'taki Kadın Seçim Bürosu açılışının ardından Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'ndeki iftarda partililerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. İftarda konuşan Buldan, AKP'nin, 7 Haziran 2015'teki seçimlerde HDP'nin yakaladığı başarıyı sindiremediğini ve ülkeye zulmederek 1 Kasım'da tekrar seçim yaptığını savunarak, "Şu bilinsin ki, 24 Haziran'ın 1 Kasım'ı olmayacak. Artık Türkiye halkları, Türkiye toplumu AKP'nin gitmesinden yana bir tavır aldı ve bu tavır 24 Haziran'dan sonra seçim sonuçlarına güçlü bir şekilde yansıyacak" dedi.

"Gidici olduğunu anlayan AKP, baskın seçim kararı aldı"

Buldan'ın HDP'nin İzmir'de düzenlediği iftardaki konuşmalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Hepinizin bildiği gibi gidici olduğunu anlayan AKP, baskın seçim kararı aldı, bizler de tüm parti organları olarak bu seçim için çalışıyoruz. Ancak yarış eşit şartlarda geçmiyor, sevgili Selahattin Demirtaş cezaevinde mücadelesini sürdürüyor ve oradan halkımıza seslendi. Aslında 7 Haziran 2015 bizlere çok şey hatırlatıyor. İfade etmek isterim ki, 2015 7 Haziran'ında yaşamış olduğumuz o büyük coşkun, o büyük moral bugün bir kez daha Türkiye'ye hakim ve bu atmosfer hala devam ediyor. Şu anda görüyoruz ki hava bizden yana, toprak, su, deniz, rüzgar bizden yana. 24 Haziran'da da rüzgar esmeye devam edecek ve bizler büyük bir zafer elde edeceğiz.

-(Kandil'e yönelik operasyon açıklamaları) Bunun, bu ülkeye getireceği herhangi bir kazanç yoktur. Olacak olan yine insanlarımıza olacak, bu düşünce gencecik fidanlarımızın toprağa düşmesini sağlayacak. Türkiye halkları savaşa prim vermiyor, bunu kabul etmiyor. Türkiye'yi yönetmek bu kadar ucuz değil. Ölmek ve öldürmek için değil, yaşamak ve yaşatmak için bu ülkeyi yönetmek lazım.

-(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a yönelik olarak söylediği, "Bu insanın eline 53 Kürt kardeşimizin kanı bulanmıştır" sözleri) Öyleyse ben de buradan soruyorum, Roboski'nin emrini kim verdi? Sur'un emrini kim verdi? Silvan'ı, Sur'u, Cizre'yi yakıp yıkmanın emrini kim verdi? Bunu size sormak isteriz.