-BULDAN: ''HATIRLATMA HAKLARI YOK'' TBMM (A.A) - 07.07.2010 - BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan,''Hiç kimsenin bize milletvekili olduğumuzu hatırlatma hakkının olmadığını düşünüyoruz'' dedi. Buldan, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin son 30 yılda değişmeyen temel sorununun, insan hakları ve özgürlüklere dayalı bir demokratik düzeni inşa edememesi olduğunu savundu. Pervin Buldan, Türkiye'nin, bir yandan ulusal üstü insan hakları belgelerindeki hak ve özgürlüklere taraf olduğunu bir yandan da ulusal mevzuatında yaptığı düzenlemelerle hak ve özgürlükleri kısıtlayan çizgi izlediğini öne sürdü. Gazetecilerin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklamalarına yönelik sorusunu yanıtlayan Buldan, ''Her önüne gelen bize milletvekili olduğumuzu hatırlattı. Evet biz milletvekiliyiz ve halkımızın yanındayız. Acısında da düğününde de onların yanında olmak zorundayız. Hiç kimsenin bize milletvekili olduğumuzu hatırlatma hakkının olmadığını düşünüyoruz'' dedi. Buldan, başka bir soru üzerine, ''Kürt sorunu çözülmeden, Türkiye'de ne Türklerin ne Kürtlerin bir arada yaşaması imkanlarının olmadığını'' iddia etti.