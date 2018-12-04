HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında, AİHM'in iki yıldır cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş için verdiği "Serbest bırakın" kararına yerel mahkemenin uymamasını eleştirerek "Mahkeme Saray'dan aldığı talimatla AİHM kararını uygulamıyor" dedi. Buldan, "Erdoğan sarayda yaşıyor ama aklı Edirne Cezaevi'nde. Demirtaş'tan korkuyor" şeklinde konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında konuştu.

"AKP iktidarında ülke işçi mezarlığına döndü"

Ankara'da gözaltına alınan TOKİ işçilerinin 2 yıldır maaş alamadığını söyleyen Buldan, “AKP’nin adalet anlayışı işte budur. 3. Havalimanı işçileri de insanca yaşam istedikleri için tutuklanmıştı. Birçok işçi işinden atıldı. Bunu nefretle kınıyoruz. Hemen her gün iş cinayetlerinde işçiler yaşamlarını kaybediyor. AKP iktidarında bu ülke aynı zamanda işçi mezarlığına döndü. Elbette bunun hesabını da soracağız” şeklinde konuştu.

"Baskı ve şiddet bu iktidarın yönetme biçimi oldu"

AKP-MHP ittifakının ülkeyi çöküşe götürdüğünü ifade eden Buldan, "Baskı ve şiddet bu iktidarın yönetme biçimi olmuştur. Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit bu yaşananlardan bağımsız değil" dedi.

Cezaevinde milletvekili seçilen Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'nin açlık grevi eyleminin 27. gününe girdiğini ifade eden Buldan, “AKP-MHP rejiminin tecritle halkları karşı karşıya getirme planından vazgeçmeye çağırıyoruz. Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven bu tehlikeli gidişata son vermek için bir direniş başlattı. Bu direniş Diyarbakır Cezaevi’nin duvarlarını aşan bir direniştir. Bu direniş İmralı’nın kapısına vurulan kilidi kıracaktır. Önceki komplolar nasıl boşa çıkarıldıysa, İmralı’daki zamana yayılmış idam komplosunu bozmak da hepimizin görevidir. Herkesi Leyla Güven’in direnişine ses vermeye çağırıyoruz" diye konuştu.

"TBMM'de açlık grevine başlayacağız"

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Buldan, bugün Leyla Güven'e destek amacıyla TBMM'de HDP milletvekillerinin açlık grevine başlayacağını söyledi. Buldan, kendisiyle birlikte HDP milletvekilleri Berdan Öztürk, Mithat Sancar, Dilan Dirayet Taşdemir, Kemal Bülbül, Şevin Coşkun, Serpil Kemalbay, Habip Eksik, Züleyha Gülüm ve Erdal Aydemir'in açlık grevine başlayacaığını ifade etti.

"Erdoğan, Demirtaş'tan korkuyor"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara yerel mahkemenin uyulmamasına tepki gösteren Buldan, "Erdoğan sarayda yaşıyor ama aklı Edirne Cezaevi'nde. Demirtaş'tan korkuyor" dedi.

AİHM kararının bağlayıcı olduğunu söyleyen Buldan, kararın emsal kabul edilerek Demirtaş ve diğer tutuklu HDP'li siyasetçilerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Buldan konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin tarafıdır ve verilen karar bağlayıcıdır. Mahkeme ise Saray'dan aldığı talimatla AİHM kararını uygulamıyor.

Erdoğan, 'Bu kararı tanımayız' diyor. Siz cumhurbaşkanı mısınız, mahkeme başkanı mı? AİHM'yi tanımayan Erdoğan ‘Kaşıkçı cinayeti için uluslararası alana başvuracağız’ diyor. Tabii ki başvurabilirsin ama böyle iki yüzlülük olmaz. Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır.

"Akşamları rüyasında Demirtaş'ı görüyor"

Demirtaş ve Figen Yüksekdağ milyonlardır. Milyonları Edirne'ye hapsedecek gücünüz yok. Akşamları rüyasında Demirtaş'ı görüyor, gündüzleri sürekli Demirtaş'ı düşünüyor. Korkmaya devam etsin. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; AİHM kararlarına uyun, Demirtaş'ı derhal serbest bırakın. Buradan ayrıca Avrupa'yı da kendi kararlarına uymaya çağırıyorum. Türkiye AİHM kararını tanımadığı müddetçe tüm ilişkilerini askıya almalıdır. 'İşkenceye sıfır tolerans' diyen AKP, işkenceye tolerans gösteriyor. Cezaevlerindeki tüm hasta tutuklular serbest bırakılmalıdır. Aksi takdirde cezaevlerinde yaşanacak ölümlerden AKP sorumlu olacaktır."

"En azından Bahçeli'yi aday gösterseydin"

AKP'nin Diyarbakır'da, kayyım Cumali Atilla’yı büyükşehir belediye başkan adayı olarak göstermesini eleştiren Buldan, "Madem aday bulamadın Soylu’nu neden göndermedin, damadını neden göstermedin? En azından Bahçeli'yi gösterseydin en azından Osmaniye'den ilerisini de görmüş olurdu. Gösterdikleri adayla halka hakaret edenlere, halk gerekli cevabı sandıkta verecek. O gaspçı kayyımların rozetlerini sökerek halkımız size geri gönderecek. Halkımızı yok sayanları halkımız da yok sayacak" dedi.