HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul, İzmir, Adana gibi büyükşehirlerde neden aday çıkarmadıklarını açıkladı. Aday çıkarmayacakları illere Ankara ve Mersin’in de eklenebileceğini belirten Buldan, “Bizimkisi bir ittifak değil, güç birliği. Destek vermekte sakınca görmediğimiz adaylara güç katmak için bu yola gidiyoruz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.

Buldan, partisinin İstanbul, İzmir ve Adana gibi büyükşehirlerde neden aday çıkarmadığına ilişkin “Bizimkisi bir ittifak değil, güç birliği. Demokratik gördüğümüz, destek vermekte sakınca görmediğimiz adaylara güç katmak için bu yola gidiyoruz. AKP’nin karşısında olan adayların güçlü olmasını istiyoruz. Bu tamamen yerelden gelen, tabanın istediği bir güç birliği talebini sağlamaya yönelik bir karar" dedi.

Buldan, aday çıkarmayacakları illere Ankara, Antalya, Şanlıurfa, ve Mersin'in de eklenebileceğinin sinyalini verirken Manisa ve Mersin’in bazı ilçelerinde ise adayı çıkaracaklarını söyledi.

Sarıkaya, Şanlıurfa’da, HDP’nin, CHP gibi seçimlere bağımsız olarak girmeye hazırlanan eski milletvekili Sebahattin Cevheri’ye destek vereceğini yazdı.

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