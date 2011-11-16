-Buldan: BDP'li kadınları hedef aldı TBMM (A.A) - 16.11.2011 - BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, ''25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü etkinliklerini gerçekleştirdiğimiz bugünlerde, Başbakan, Kürt kadınlarına karşı açıkça şiddet uygulamaktadır'' dedi. Buldan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında, ''BDP'li kadınları, kadın milletvekillerini hedef aldığını'' ileri sürdü. Başbakan Erdoğan'ın ''nefret suçu işlediğini, toplumu suça teşvik ettiğini'' iddia eden Buldan, ''Başımıza gelebileceklerden bizzat Başbakan Erdoğan ve Hükümeti sorumludur'' açıklamasında bulundu. Başbakan'ın, ''BDP'li kadın milletvekillerin yürüttüğü siyasi mücadelen rahatsız olduğunu'' öne süren Buldan, şunları söyledi: ''25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele günü etkinliklerini gerçekleştirdiğimiz bugünlerde bu ülkenin Başbakanı, Kürt kadınlarına karşı açıkça şiddet uygulamaktadır. '2006'da kadın da olsa çocuk da olsa gereği yapılır' diyen, kadın erkek eşitliğine inanmadığını söyleyen, 'kadının yeri evidir' anlayışını sergileyen, 'en az üç çocuk' öneren Başbakan'ın kalkıp, kadın haklarından söz etmesinin hiçbir samimi, inandırıcı tarafı yoktur. Başbakan'ın bu söylemlerini AKP'li kadınlar da benimsemiştir ki bu şiddet kültürünün en açık örneği, dünkü Genel Kurul çalışmaları sırasında ortaya çıkmış, AKP'nin gerçek zihniyetini bütün kamuoyu görmüştür. Başbakan, annelerin acısından söz ediyor, BDP'li kadınları suçluyor. Öncelikli olarak madalyonun iki tarafının olduğunu Sayın Başbakan'a hatırlatmak isteriz. Bu ülkede yaşanan savaşın bir sonucu olarak Türk-Kürt bütün anneler ağlıyor, bütün ocaklara ateşler düşüyor. Hiçbir annenin acısı bir diğerinden fazla ya da eksik değildir.'' Bugün 400 kadın siyasetçinin tutuklu olduğunu iddia eden Buldan, ''Meclis'te en fazla kadın siyasetçi oranına BDP sahiptir. Başbakanın rahatsızlığının nedeni budur'' dedi.