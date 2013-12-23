Buldan BDP Eş Genel Başkanı, Baydemir DTK Eş Başkanı olacak iddiası

Yerel seçim startına hazırlanan BDP'de adayların açıklanması sonrasında yönetimde sürpriz değişiklikler yaşanması bekleniyor. BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak'ın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde, boşalacak koltuğa Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın oturacağı kaydediliyor. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk'ün ayrılacağı DTK Eşbaşkanlığına ise Diyarbarkır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in getirileceği ifade ediliyor.

Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre, belediye başkanlığına aday olmayacağı açıklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in Ahmet Türk'ün Mardin'den aday olması ile boşalacak DTK Eşbaşkanlığı'na getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olan Gültan Kışanak, aday olması nedeniyle eşbaşkanlık görevinden ayrılmak istediğini parti yönetimine bildirdi; ancak yönetim seçime kadar görevini sürdürmesini istedi. Kışanak ise durumu değerlendirmeye aldı.

Kışanak'ın eşbaşkanlıktan ayrılması durumunda bu koltuğa Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın oturması bekleniyor. İmralı heyetinde yer alan Buldan'ın eşbaşkanlığına Abdullah Öcalan'ın da olumlu görüş belirttiği ve bu yönlü hazırlık yapıldığı öğrenildi. Parti içi yaşanan kriz sonrası eşbaşkanlık görevinden ayrılmak isteyen BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ise yerel seçimlere kadar görevini sürdürecek. Öcalan'ın yanısıra parti yönetimi de, Demirtaş'ın mevcut görevini sürdürmesinden yana.

Seçimlerde Ağrı'dan belediye başkanlığına aday olması beklenen Muş Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Sırrı Sakık'ın yerine kimlerin getirileceği ise henüz netleşmedi. Parti grubu ilerideki dönemlerde yapacağı toplantılarla isimleri netleştirecek.

Van ve Diyarbakır'da açıklanacak

BDP'nin adayları 25-26 Aralık'ta Van ve Diyarbakır'da açıklanacak. BDP seçimlere "Öz yönetimle özgür kimliğe" sloganıyla girecek. 25 Aralık'ta Van'da yapılacak olan tanıtım toplantısında Ağrı, Hakkâri, Iğdır, Muş, Kars, Ardahan, Erzurum, Bitlis, Van, 26 Aralık'ta ise Diyarbakır''da Diyarbakır, Urfa, Mardin, Batman, Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak, Gaziantep, Adıyaman, Mersin ve Konya illerinin adayları açıklanacak.

HDP'de adaylarını netleştiriyor

BDP'nin yanı sıra HDP'nin de batıda aday belirleme çalışmasında sona geldiği öğrenildi. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde HDP'nin sürpriz isimleri açıklaması bekleniyor. HDP'nin, Ankara için SHP eski Milletvekili Salman Kaya'ya Ankara'dan aday olması için teklif götürdüğü ileri sürüldü. İstanbul'dan ise sürpriz olmazsa İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aday gösterilmesi bekleniyor.