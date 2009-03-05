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Kültür-Sanat

'Bülbülü Öldürmek'in senaristi hayatını kaybetti

Yazdığı tiyatro oyunları ve film senaryolarıyla iki Oscar ödülü kazanan Amerikalı yazar Horton Foote, 92 yaşında öldü.

05 Mart 2009 02:00

Yazdığı tiyatro oyunları ve film senaryolarıyla iki Akademi (Oscar), bir Emmy ve bir Pulitzer ödülü kazanan Amerikalı yazar Horton Foote, 92 yaşında öldü.

Ünlü yazarın kızı oyuncu Hallie Foote, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, babasının kısa süren bir rahatsızlığın ardından Connetticut eyaletinin Hartfort kentinde dün öldüğünü kaydetti.

Küçük kasaba hayatının özlemi ile sorun ve mücadelelerini konu alan oyun ve senaryoları olan Foote'un en bilinen senaryoları arasında 1962'de En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü aldığı, Türkiye'de "Bülbülü Öldürmek" olarak çevrilen "To Kill a Mockingbird" ile 1983'te En İyi Özgün Senaryo Ödülü kazandığı "Tender Mercies" bulunuyor.

Foote, "Bülbülü Öldürmek" filminin senaryosunu, Harper Lee'nin 1960'ta yazdığı Pulitzer ödüllü çok satan otobiyografik romanından uyarlayarak yazmıştı. Filmin baş rollerinde Gregory Peck, John Megna ve Frank Overtan oynamıştı.

Horton Foote, 1997'de William Faulkner'ın bir hikayesinden yazdığı uyarlama senaryoyla Emmy ödülü, ayrı bir oyunuyla da 1995'te Pulitzer ödülü almıştı.

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