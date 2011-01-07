Bülbül sesli evsizin hayatı 48 saat değişti

T24- ABD'nin Ohio eyaletinde birkaç gün öncesine kadar otoban kavşaklarında dilenen bir evsiz Ted Williams, bölgede yayın yapan Columbus Dispatch gazetesi tarafından keşfedildi. 'Tanrı vergisi altın ses'e sahip olduğunu söylenen Williams'ın hayatı gazete onu keşfettikten sonra tamamen değişti.



Adı Ted Williams. 53 yaşında bir Brookly, New Yorklu. Ohio'da yol kenarında kaydedilen videosu onu bir anda video paylaşım sitelerinde en çok izlenenler arasına soktu.

Bir süre önce radyo sunuculuğu yapıyordu, daha sonra kendi tabiriyle "alkol, uyuşturucu ve diğer birkaç mesele" yüzünden evsiz durumuna düşen Ted yol kenarında 1 dolar karşığında insanları eğlendirmeye başladı. İnternet ünlüsü olmasının ardındansa şimdi ABD'nin çeşitli bölgelerinden seslendirme işi teklifleri yağıyor. Hatta iş teklif edenlerin arasında NBA takımı Cleveland Cavaliers bile var.

Artık alkol ve uyuşturucudan kurtulduğunu söyleyen Williams son olarak ülkenin en çok izlenen sabah programlarından 'Today Show'a katıldı. Williams son 48 saatte başına gelenleri ve hayatındaki değişiklikleri 'inanılmaz' olarak tanımlıyor.