Bulaşıkları makineyle yıkadı diye eşini döven adam tutuklandı

Adana'da 51 yaşındaki Nusret Limonçiçeği, eşini "bulaşıkları eliyle değil de makineyle yıkıyor" diye döverek hastanelik etti. Limonçiçeği çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, 2 yıl önce eski eşinden boşanarak evlendiği Özbek asıllı kadına kafa atan, yumruklayan ve yerde tekmeleyen Limonçiçeği, kadının vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşmasına, görme kaybı riskine yol açtı.

Mağdur kadın tedavi altına alınırken Nusret Limonçiçeği ise gözaltına alındı. Önce serbest bırakılan ardından dosyayı, Savcılık Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nun yeniden ele almasıyla yakalandı ve "Eşe karşı eziyet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.