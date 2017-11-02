Bulaşık cinayetine 15 yıl hapis

Bursa'da jandarma istihbaratta görevli eşini bulaşık tartışmasında tabancayla vurarak öldüren Gamze Tosun önce müebbet hapse mahkûm edildi. Mahkeme, 'aşırı tahrik' ve 'iyi hal indirimi' uygulayarak cezayı 15 yıla indirdi.

Olay, 2016 yılının mayıs ayında, Yıldırım ilçesindeki jandarma lojmanlarında yaşandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 33 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Tosun, iş çıkışı geldiği evinde, 4 çocuğunun annesi 23 yaşındaki Gamze Tosun’la tartıştı.

İddiaya göre, gürültüyü duyan komşularının gelmesiyle sakinleşen çift, komşuların evden ayrılmasından sonra bu kez de ‘temizlik’ nedeniyle tartıştı. Kendisine “Sen, evin temizliğine önem vermiyorsun. Bulaşıkları yıkamıyorsun, çocukları bu yüzden hasta ediyorsun” diyen eşinin ruhsatlı tabancasını alan Tosun, tek el ateş etti. Kalbine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Uzman Çavuş Tosun, kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Gamze Tosun, ifadesinde, eşinin temizlik hastası olduğunu söyleyerek, bu konuda kendisiyle sürekli tartıştığını belirtti. Tosun “Pis olduğumu söylüyordu. O akşam, ikiz olan çocuklarımızdan biri rahatsızlandı. Öksürüyordu. Mehmet, iş çıkışı eve gelince, benimle bu kez ‘Çocuk senin pisliğin yüzünden hastalanıyor. Bulaşıkları dahi yıkamışsın’ diyerek, tartıştı. Daha sonra hakaret edip, bağırdı. Komşularımız, gürültüyü duyunca eve gelip, bizi sakinleştirdi. Onların ayrılmasının ardından yine bana hakaret etti. Yatak odasına girip, tabancayı aldı. Ben de korkudan elindeki silahı almak istedim. Nasıl oldu, bilmiyorum. Tabanca ateş aldı ve kurşun ona isabet etti. Amacım, Mehmet’i öldürmek değildi” dedi.

Mahkemece tutuklanan ve hakkında Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘eşini kasten öldürmek’ suçundan dava açılan Tosun, mahkemede verdiği ifadesinde, emniyetteki ifadelerini tekrarladı. Karar aşamasına gelen davada Tosun “Ben, eşimi öldürmedim. Kazaen ölümüne neden oldum. Ailesinden ise özür diliyorum” diye konuştu.

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Tosun’un duruşmadaki ‘iyi’ hali dikkate alınarak, sanık hakkında ‘aşırı tahrik’ indirimi de uygulandı. Mahkeme heyeti, Tosun’un cezasını 15 yıla indirip, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.