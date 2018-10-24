Bulaşıcı hastalıklardan el yıkayarak kurtulabilirsiniz

LEFKOŞA, (DHA)- YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Kaya Süer çocuklarda el yıkama alışkanlığının önemine vurgu yaptı. Süer, “UNICEF her yıl milyonlarca çocuğun hayatını bulaşıcı hastalıklardan kaybettiği dünyamızda sadece düzenli el yıkama ile kurtulabileceğini bildirmektedir” dedi.

Çocuklukta kazanılan davranışların kalıcı olduğunu vurgulayan Süer, “Sonradan kazandırılmaya çalışılan davranışların yerleştirilmesinde zorluklar yaşanıldığı bilinmektedir. Tüm dünyada el yıkanma istenildiği kadar yaygın olan bir alışkanlık değildir. Bu nedenle bunun önemine vurgu yaparak sağlık açısından bunu bir alışkanlık haline dönüştürülmesinde farkındalık yaratmak önemlidir” ifadelerini kullandı.

EL YIKAMA ALIŞKANLIĞI TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Doç. Dr. Kaya Süer, el yıkama alışkanlığının toplum sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi. El yıkamanın sağlık hizmeti verilen kurum ve kuruluşlarda da sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonların en aza indirilmesinde önemli role sahip olduğunu dile getiren Süer, “Toplum sağlığı ile ilgili olarak hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sağlıklı ortamın korunması ile her türlü hastalık etkeninin ortamdan uzaklaştırılması sağlanmış olur” diye konuştu.

ENFEKSİYONLAR YÜZDE 50 ORANINDA AZALIYOR

Sağlık kurumlarında çalışan personelin el hijyenine uygun davranması halinde hastane enfeksiyonlarının yüzde 50 oranında azaldığı bilimsel olarak kanıtlandığını söyleyen Süer, “Çevre ile temasımızı sağlayan organımız ellerimiz yetersiz ve etkili yıkanmadıklarında etken mikroorganizmalarla bulaşan hastalıklara ev sahipliği yapmaktadır. Yetersiz el hijyeni besin kaynaklı hastalıkların artmasına, dışkı ile bulaşan paraziter ve diğer hastalıkların gelişimine neden olmaktadır. Bireylerin özellikle de sağlık çalışanlarının el hijyenine gerekli özeni göstermemesi, hastadan hastaya mikroorganizmaların yayılmasına ve hastane enfeksiyonlarının artmasına neden olmaktadır. Sağlık kurumlarında çalışan personelin el hijyenine uygun davranması halinde hastane enfeksiyonlarının yüzde 50 oranında azaldığı bilimsel olarak gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.

“EL YIKAMAK BASİT VE UCUZDUR”

Yüksek tedavi masrafları, ölüm oranlarındaki artış ve antibiyotik kullanımına neden olan mikroorganizmalardan korunmanın en basit, ucuz ve hızlı yolunun el yıkama olduğuna dikkat çeken Süer, “Günlük rutin işlerimiz arasında, herkes tarafından kolayca uygulanabilir ve düşük maliyetli el yıkamadır. Etkili ve doğru el yıkama ile bütün bu kayıplardan kazanç elde edilebilir. Günümüzde sağlık personelinin el yıkama alışkanlığının artırılması ile ilgili olarak sürekli araştırmalar ve projeler geliştirilmektedir. Dr. Semmelweis tarafından iki asır önce önemi vurgulanan el yıkama bugün hala önemini korumaktadır” dedi.