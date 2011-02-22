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Yaşam

BULANIK'TA OKULLARA BİR GÜNLÜK TATİL MUŞ (A.A)

22 Şubat 2011 14:48

-BULANIK'TA OKULLARA BİR GÜNLÜK TATİL MUŞ (A.A) - 22.02.2011 - Muş Valisi Ali Çınar, Bulanık ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil edildiğini söyledi. Vali Çınar, yaptığı açıklamada, bu sabah meydana gelen ve merkez üssü Bulanık ilçesi olduğu belirlenen 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğunu ifade etti. İlk belirlemelere göre, henüz olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını bildiren Çınar, ''Şu ana kadar bize can ve mal kaybı olduğuna dair bilgi ulaşmadı. Bugün için ilçede çocuklarımızın tedirgin olması nedeniyle okulları tatil ettik. Kandilli Rasathanesi'nden bize gelecek rapora göre hareket edeceğiz. Gerektirdiği takdirde kamu kurum ve kuruluşlarını da tatil edebiliriz'' dedi. Vatandaşların deprem nedeniyle tedirgin olmamasını isteyen Çınar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı. Vali Çınar, depremlerin Malazgirt'te de hissedildiğini ancak okulların tatil edilmesine gerek duyulmadığını kaydetti. Bulanık İlçe Kaymakamı Ferit Görükmez de Örenkent köyünde 4, Eğrice köyünde ise bir evin yıkıldığı bilgisi aldıklarını, söz konusu köylere inceleme yapılması için ekip gönderdiklerini söyledi. Bu arada Bulanık ilçesinde, deprem nedeniyle vatandaşların evlerine giremedikleri, bazı esnafın ise iş yerlerini açmadığı gözlendi.

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