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Yaşam

BULANIK DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI MUŞ (A.A)

22 Şubat 2011 15:49

-BULANIK DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI MUŞ (A.A) - 22.02.2011 - Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle devlet hastanesi boşaltıldı. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Engin Tatlı, depremin etkisiyle hastanenin duvarında çatlaklar oluştuğunu belirterek, yatarak tedavi gören 20 hastayı izinli olarak evlerine gönderdiklerini söyledi. Kaymakamlığın talimatı doğrultusunda hastanenin tamamen boşaltıldığını ifade eden Tatlı, ''Acil ve durumu ağır hastamız yoktu. Yatarak tedavi gören 20 hastamızı izinli olarak evlerine gönderdik. Durumu acil hastaları Kan Alma Merkezi olarak kullanılan prefabrikenin bir bölümünde tedavi ettireceğiz'' dedi. Çok sayıda acil vaka gelirse Muş ve Malazgirt devlet hastanelerine sevk edeceklerini anlatan Tatlı, hasar tespit komisyonu çağırdıklarını ve hastanede gerekli incelemenin yapılacağını vurguladı.

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