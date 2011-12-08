Bulana 25 bin TL ödül





T24- Emniyet Genel Müdürlüğü, 4 yıl önce kaybolan AK Parti Kırşehir Belediye Meclisi eski üyesi Hasan Kırışık’ın bulunması için 25 bin lira ödül koydu







Hürriyet'in haberine göre, Kırşehir Belediye Meclisi eski üyesi Hasan Kırışık, 20 Mart 2008 günü saat 10.30 sıralarında işyerinden “Mustafa Karakülah ile Özbağ’a kavak bakmaya gidiyorum” diyerek ayrıldı. Aynı gün saat 12.30’da kardeşi Mustafa Kırışık’ın telefonuna gelen, “Kardeşim Mustafa hakkını helal et, çocuklarım sana emanet, ben gidiyorum” mesajından sonra telefonla ulaşılamayan ve aynı gün saat 20.45 sıralarında Meytaş Köprüsü yanındaki stabilize yolda, kendisine ait 40 AK 933 plaka sayılı Volkswagen marka beyaz renkli otomobili terk edilmiş olarak bulunan Hasan Kırışık’tan bugüne kadar haber alınamadı.

Kırşehir Emniyet Müdürü Metin Aşık, kayıp Hasan Kırışık’ın yakınlarıyla bir araya geldi. Aşık, kayıp Kırışık’ın yurt genelinde araştırılması için Kayıp Şahıslar, GBT, Tahdit Projesi’ne veri girişi yapıldığını ve tüm emniyet müdürlüklerine bildirilerek arandığını hatırlattı.





Kamu vicdanı rahatlayacakmış





Hasan Kırışık’ın kardeşi Mustafa’nın, olay günü Ahi Polis Merkezi Amirliği’ne gelerek, ağabeyinin kendisine sürekli “Mıstık” diye hitap ettiğini, mesajdan ve kendisine telefonla ulaşamaması üzerine yaşamından endişe duyduğunu belirtmesinin ardından araç üzerinde gerekli incelemeler ve elde edilen bulgular üzerinde kriminal karşılaştırmalar yapıldığını hatırlatan Aşık, şöyle dedi:

“Kamu vicdanının rahatlatılması ve olayın tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılabilmesi için yeni bilgi ve belge verebilecek şahısların 25 bin TL ile ödüllendirileceği Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı’nca bildirilmiştir.



Olayla ilgisi olanlar, ’Pişmanlık Yasası’ndan yararlanabilir.”