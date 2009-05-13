Bulaç'ın sözleri Ersoy'u çıldırttı

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın “Zeki Müren Türkiye’nin en büyük erkek sanatçısı, Bülent Ersoy en büyük kadın sanatçısı seçilmişti, böyle absürd dönemlerden geçtik” sözleri, Reha Muhtar’ın CNN TÜRK’teki “Çok farklı” programında tartışıldı.



Programa katılan Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç’ın “Bülent Ersoy’un annesi ‘Benim oğlum bir erkekti. Onu basın bu hale getirdi’ diyordu” sözleri ise Ersoy’u çileden çıkardı.



'Haklarımı kullanacağım'



Telefonla yayına bağlanan sanatçı, Bulaç’tan ortaya attığı iddiayı ispat etmesini istedi ve konuyla ilgili tüm kanuni haklarını kullanacağını açıkladı: “Annemle ilgili bir yorum yapılmış. Annem bir şeyler söylemişmiş güya... Çok şükür ki anneciğim hayatta, böyle bir şeyi asla söylemez. Ali Bulaç Bey’i bunu ispata davet ediyorum. Kanuni haklarımı kullanacağım.”



'Ne şekilde dünyaya geldiğimi annem bilir'



Ertuğrul Günay’ın “Zeki Müren Türkiye’nin en büyük erkek sanatçısı, Bülent Ersoy en büyük kadın sanatçısı seçilmişti, böyle absürd dönemlerden geçtik” sözleri, Reha Muhtar’ın “Çok Farklı” programında tartışıldı. Programa katılan Zaman Gazetesi yazarı Ali Bulaç’ın “Bülent Ersoy’un annesi ‘Benim oğlum bir erkekti. Onu basın bu hale getirdi’ diyordu” sözleri ise Ersoy’u çileden çıkardı. Sanatçının sert çıkışı Televizyongazetesi.com’da geniş yer buldu.



'İspata davet ediyorum'



Telefonla yayına bağlanan Bülent Ersoy’un “Annemle ilgili bir yorum yapılmış. Annem bir şeyler söylemişmiş güya... Ali Bulaç Bey’i bunu ispata davet ediyorum. Kanuni haklarımı kullanacağım” sözlerine Bulaç’ın karşılığı şu oldu: “Ben ne Bülent Hanım’a ne de muhterem annesine herhangi bir isnatta bulunmak istedim. Hakaret de etmedim. Sadece çok geçmiş zamanda, Bülent Hanım yeni yeni sahneye çıkarken basında böyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Bunu araştıracağım tabii. Yine de hukuki hakkını kullanmak isterse seve seve mahkemeye gideriz, ne yapalım?”



'Bu gülünecek bir mevzu değil'



Ancak Bulaç’ın bu sözlerin ardından yüksek sesle gülmesi, ipleri daha da gerdi. Ve Ersoy’un tepkisi gecikmedi:

“Niye güldünüz? Bu gülünecek bir mevzu değil. Bilmediğiniz, duymadığınız, gerçekliği ispat edilmemiş bir konuyu gayet güzel aktarabiliyorsunuz sayın Bulaç... Bunu neye istinaden emin olmadan söyleyebiliyorsunuz? Düşünün ki ben Sayın Muhtar’a ulaşamadım, kendimi ifade edemedim, o zaman ne olacak? Dinleyiciler ne diyecek? ‘Bülent Ersoy’un annesi bunu söylemiş’ diyecekler. Benim anneciğim asla böyle saçma sapan konuşmaz... Ne şekilde dünyaya geldiğimi, nasıl geldiğimi anneciğim bilir. Türkiye Cumhuriyeti hudutlarında yetişmiş en büyük iki isim var, siz ister kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Biri Zeki Müren, biri Bülent Ersoy... Bu konuda hiç mütevazı olamayacağım. Ve bu ödül de bana cinsiyetim yüzünden verilmedi, tamamiyle bilgi birikimim ve sanatsal kariyerim için verildi. Sanatın cinsiyeti, dili, dini, ırkı olmaz ve insanlar beyinleriyle düşünürler, belden aşağılarıyla değil! 21. yüzyıldayız, bu şekilde bağnaz düşünceler kimseyi bir yere götürmez. ısteseniz de istemeseniz de Zeki Müren bir olgu, ben bir olguyum. Allah bana ne kadar ömür verdiyse, bu hudutlar dahilinde yaşayacağım ve sanatımı icra edeceğim. Onun için birbirimizi sevsek de sevmesek de içimize sindirmek mecburiyetindeyiz.”



Bakan Günay'a yanıt



Bülent Ersoy, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın sözlerine de yanıt verdi. Bakan Günay’ın daha sonra yaptığı açıklamada kimseyi kırmak, üzmek istemediği söylediğini hatırlatan sanatçı, şöyle konuştu:

“Üzmek istememek ayrı, üzmek ayrı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kültür Bakanlığı kendisine tevdi edilmiş olan bir bakanın böylesine talihsiz bir açıklama yapışı, bence hiç şık olmadı. ”

