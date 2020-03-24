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Buket Uzuner’in ilk baskısı 1986'da yapılan kitabına “muzır neşriyat” kararıyla sansür

24 Mart 2020 19:21

Yazar Buket Uzuner’in 19 baskı yapan “Ayın En Çıplak Günü” adlı kitabı “muzır neşriyat” kararıyla sansürlendi.

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