Haber Global'in Buket Aydın'la anlaşmasının ardından Jülide Ateş'in ayrıldığı iddia edildi

Medyatava'ya göre Haber Global'de Buket Aydın ile anlaşma imzalandığının açıklanmasının ardından bu sezonun başında Jülide Ateş'in sunumuyla Haber Global'e transfer olan 40 programı ile yollar ayrıldı.

BBO Yapım imzalı 40 programı, Buket Aydın'ın yerine Jülide Ateş'le anlaşmış ve program da Haber Global'e transfer olmuştu.

Buket Aydın, geçtiğimiz yıl ekim ayında yaptığı bir açıklamada, 40 benzeri bir formatla ekrana döneceğini duyurmuştu.

Yaptığı açıklamada, Haber Global'de Julide Ateş'in sunduğu '40 Soru' programına atıfta bulunan Buket Aydın "Önümüzdeki aylarda daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı, mekanın sahibi geri geliyor" demişti.

Aydın'ın Kılıçdaroğlu'na gülmesi tartışma yaratmıştı

Buket Aydın'ın 2019 Yerel Seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı program çok konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde seçimleri kazanacaklarını söylemesi üzerine Aydın'ın kahkahası tepki çekmişti.