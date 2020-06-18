Buket Aydın: Bu sektörde çok darbe yedim, sırtımdan vurdular, intikamım acı olacak!

Demirören Medya Grubu'ndan istifa ettikten sonra 7 yıllık eşinden tek celsede boşanan sunucu Buket Aydın katıldığı canlı yayında "Bu sektörde çok darbe yedim, sırtımdan vurdular. İntikamım acı olacak" dedi.

Uçankuş TV'nin haberine göre Buket Aydın katıldığı canlı yayında yasadıkları ile ilgili olay açıklamalar yaptı.



Ani istifasıyla gündeme gelen Aydın, "Bu sektörde çok darbe yedim, sırtımdan vurdular. İntikamım acı olacak. Bundan sonra yolumun daha aydınlık olacağını düşünüyorum" dedi.

Açıklamasının devamında bu süreçte çok yıprandığını ifade eden Aydın, "Mezarlıklar kendini vazgeçilmezler zannedenlerle dolu" sözlerine yer verdi.



Buket Aydın'ın eşinden boşandıktan sonra Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le ortaya çıkan fotoğrafı da büyük ses getirmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Aydın, Sarıgül'le arkadaş olduklarını belirtmişti.