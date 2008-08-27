T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Buırcunuza göre giyinin

Burcunuzun özellikleri kıyafetlerinizde de kendini gösteriyor. Hangi burcun kadınının hangi tür kıyafetleri tercih ettiğini öğrenmek ister misiniz?

27 Ağustos 2008 03:00

Burcunuza göre giyinin

Burcunuzun özellikleri kıyafetlerinizde de kendini gösteriyor. Hangi burcun kadınının hangi tür kıyafetleri tercih ettiğini öğrenmek ister misiniz?


Koç

Koç burcu kadınları genellikle havalı olur. Özellikle giysileriyle dikkati çekmek onlar için başlı başına bir zevktir. Aksesuar kullanmaya bayılırlar. Gösterişli ve şatafatlı giysiler tam onlar içindir. İpekli kumaşları tercih ederler. Alışverişe plansız çıkarlar ve ilk beğendiklerini alırlar.

Boğa

Boğa burcu kadınları boğazlarına düşkün oldukları için biraz kiloludurlar. Kolay kolay kıyafet seçemezler. Tercihleri genellikle bol giysiler üzerinedir. Vücut hatlarını pek ortaya çıkarmak istemezler.

İkizler

Kıyafet seçimi konusunda oldukça cesur olurlar. Herkesin kolayca giyemeyecekleri kıyafetleri büyük bir rahatlıkla giyerler. Cesaretleriyle insanları şaşırtırlar. Çok abartılı ve bol renkli giysileri tercih ederler.

Yengeç

Duygusal bir yapıya sahip olan Yengeç burcu kadınları genellikle açık renkleri tercih ederler. Aksesuar kullanmaya bayılırlar. Küpe, kolye, zincir ve kemer düşünüdürler. Çok çılgın giyinmeyi severler.

Aslan

Koç burcu kadını gibi çok abartılı giysileri severler. Dişiliklerini ön plana çıkartmak isterler. Hepsi bir kraliçe gibi görünmeye bayılır. İlgi çekmek onlar için çok önemlidir.

Başak

Başak burcu kadını her şeyde olduğu gibi kıyafet seçme konusunda da zariftir. Aksesuarları bile dengeli olarak kullanılırlar. Seçtiği renkler genellikle pastel tonlarıdır. Hanım hanımcık giyinmek onların tarzıdır. Alışverişe gitmeden önce cüzdanına bakar öyle çıkarlar. Giysileriyle fazla dikkati çekmez istemezler.

Terazi

Zariflikleriyle dikkati çeken Terazi kadınları kıyafetleriyle de beğeni toplarlar. Zarif şapkalar, değişik gözlükler ve çekici aksesuar kullanmaktan hoşlanırlar. En önemlisi de giysilerinde uyuma büyük önem gösterirler.

Akrep

Gizemli ve çekici Akrep kadınının en sevdiği renk siyahtır. Kararsız olduğundan ve çok zor beğendiğinden alışverişte zorlanırlar. Ancak seçtiği giysiler hep dişiliğini ön plana çıkaran giysilerdir. Transparan giysiler tam onların tarzıdır.

Yay

Dikkat çekmek ve beğenilmek isterler. Moda konusunda her zaman önde olmayı tercih ederler. Kırmızı ve yeşil gibi tüm renkleri giysilerinde taşımak isterler. Kıyafetleriyle adeta şov yaparlar. Ellerine geçen parayı kıyafete yatırmaktan asla çekinmezler.

Oğlak

Giysilerinde klasikliği ve modernliği aynı anda kullanmaktan büyük zevk duyarlar. Özellikle deri giysileri çok severler. Kahverengi vazgeçemedikleri tek renktir. Burçlarının en büyük özelliği ne istediklerini bilmeleridir. Alışverişte onlar için fiyat değil, kalite önemlidir.

Kova

Bu burcun kadınları için en önemli şey rahat edebilmeleridir. Modadan çok kendi rahatlarını düşünürler. Onlar için önemli olan içinde sıkılmayacakları bir giysidir. Genellikle bol kıyafetleri tercih ederler. Alışverişte acelecidirler.

Balık

Bu burcun kadınlarının en önemli özelliği çok kararsız olmalarıdır. Ne giyeceklerine bir türlü karar veremezler. Parlak ve saten türü kumaşları tercih ederler. Spor giyimin yanı sıra, klasik giyimden de hoşlanırlar. Alışverişte başkalarının tavsiyelerinden çok kolay etkilenirler.

ETİKETLER

kadınmoda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24