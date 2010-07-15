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Kültür-Sanat

Buika tekrar Türkiye'de

Flamenko, caz, rumba ritimlerini harmanladığı müziğiyle oldukça beğeni kazanan Buika, yeniden Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak

15 Temmuz 2010 03:00

T24- Geleneksel copla şarkılarını flamenko, caz ve rumba ritimleri ile birleştiren, Afrika'dan sürgün edilen ailesinin köklerini Afro-Küban ritimleriyle buluşturan, çağdaş İspanyol ve Latin müziğinin melankolik aşk şarkılarının yeni sesi, flamenko geleneğiyle cante tarzını cazla daha yükseğe taşıyan Buika yine bizlerle.


Sanatçı, İKSEVin düzenlediği 24. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 19 Temmuz Pazartesi Çeşme Kalesinde, İKSVnin düzenlediği 17. İstanbul Uluslararası Caz Festivali kapsamında da 20 Temmuz Salı günü Sepetçiler Kasrı'nda hayranlarına unutulmaz iki gece yaşatacak.


Flamenko, caz, rumba ritimlerini harmanladığı müziğiyle oldukça beğeni kazanan Buika, özellikle son albümü El Ultimo Trago ile Türkiyede büyük bir hayran kitlesi kazandı. Sanatçı bu albümde Kübalı piyanist ve besteci Chucho Valdez ile bir araya geldi.


Geçen sene İspanyanın Grammysi olan Premio de la Musica ödülünü kazanan Buika, nefes kesen sahne performanslarıyla da biliniyor.

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