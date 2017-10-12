Buhurdan Cafe kapatıldı; "AK Partili değilsen soyadın Erdoğan bile olsa kurtulamazsın"

Üsküdar'da bulunan Buhurdan Cafe sabah saatlerinde polis tarafından kapatıldı. Mekânın işletmecisi Ali Erdoğan, "Bana daha önce belediyeden, 'Buraya Mehmet Bekaroğlu (CHP İstanbul Milletvekili) gelmesin' dediler. Sözleşmem devam etmesine rağmen kafemi kapattılar" dedi. Kendisinin de Rizeli olduğunu belirten Erdoğan, "Ama maalesef eğer AK Partili değilsen soyadın Erdoğan bile olsa kurtulamazsın" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üsküdar’da bulunan Buhurdan Cafe bugün sabah saatlerinde polis ve özel timler tarafından boşaltıldı. Kapatılan kafede Hak ve Adalet Platformu temsilcileri, siyasetçiler ve her görüşten insanlar bir araya gelip sanat, edebiyat ve politika konularında sohbetler yapıyordu.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, mekânın işletmecisi Ali Erdoğan, daha önce birçok kez bu konuda ikazlar aldığını ve bir kez Üsküdar Belediyesi’nden kendisine, “Buraya Mehmet Bekaroğlu (CHP İstanbul Milletvekili) gelmesin” denildiğini söyledi.

"Sözleşmem olduğunu söyledim, dinlemediler"

Beş yıldır kafeyi işleten Ali Erdoğan, mekânın boşaltma sebebinin siyasi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burayı boşaltmak istediklerinde devam eden bir sözleşmemin olduğunu söyledim. Ama dinlemediler. Üsküdar Emniyet Müdürü bağırarak, çağırarak, hakaret ederek mekanın içerisindeki her şeyi dışarı attılar. Bu kafeyi herkes biliyor. Bu bina bir vakfa ait. Bizi daha önce çıkartmak istediler fakat bunu başaramayınca gidip çürük raporu almak istediler. Kiracılığımın devam ettiğini kimseye anlatamadım. Beni buradan atmamaları için bütün önerileri sundum. Ama Ak Parti ilçe başkanı ve Üsküdar Belediye başkanı bizi burada istemediklerini açıkça belirttiler.”

"Biz de Rizeliyiz ama..."

Buhurdan Cafe’ye uğrayanlar arasında CHP İstanbul Milletvekili Profesör Mehmet Bekaroğlu’nun bulunduğunu belirten Erdoğan, kendisine Bekaroğlu için ‘Buraya gelmesinler’ şeklinde ikazlarda bulunulduğunu söyledi:

“Burası herkese açık kozmopolit bir mekân. Profesör Mehmet Bekaroğlu da kafeye gelir sohbet ederdik. Geçenlerde belediyeden bana, ‘Mehmet Bekaroğlu buraya gelmesin’ dediler. Bizler haktan ve adaletten yana olan herkesi burada kabul ettik. Parti ayrımını hiç yapmadık. Eğer biz parti ayrımı yapmış olsaydık her gün AK Parti’nin 3 tane mahalle başkanı, AK Parti ilçe yönetimden arkadaşlar her gün buraya gelmezdi. Burası fikirlerin özgürce tartışıldığı bir mekân. Bizler burada haktan ve adaletten yana taraf olduk. Baskı ve zulümden korkmadığımız için mekânımı kapattılar. Biz de Rizeliyiz. Ama maalesef eğer AK Partili değilsen soyadın Erdoğan bile olsa kurtulamazsın.”