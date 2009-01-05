Buharlaşan para ağır cezalık oldu

Almanya’da futbol oynayan milli futbolcu Halil ve Hamit Altıntop
kardeşlerin, milli maçlardan elde ettikleri pirimlerin yatırıldığı
banka hesabını boşalttıkları iddiası ile eski A Milli Takım İdari
Menajeri ve Milli Takımlar Kurulu Sekreteri Cemile Aylin Aslan ile
yakını Hakan Gücün hakkında 12 yıla kadar iki kez hapis cezası
istemiyle ağır cezada dava açıldı.
2008 Şubat ayında, Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı’na başvuran Halil ve
Hamit Altıntop kardeşler, milli maçlardan aldıkları primlerin
yatırıldığı bir bankanın Etiler Şubesi’ndeki hesaplarının tanımadıkları
kişilerce boşaltıldığını, yaklaşık 1 milyon TL’nin çekildiğini ileri
sürerek suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı yürüten Üsküdar
Cumhuriyet Savcılığı, o tarihte yetkisizlik kararıyla dosyayı Şişli
Cumhuriyet Savcılığı’na göndermiş, Şişli Cumhuriyet Savcılığı ise
dosyayı iade etmişti. Uzun bir sürenin ardından Üsküdar Cumhuriyet
savcısı bir yıla yakın soruşturma süresinin ardından şüpheliler
hakkında ağır cezada dava açtı. Ancak suçun işlendiği yer Şişli Ağır
Ceza Mahkemesi’nin yetki alanına girdiği gerekçesiyle Üsküdar’dan
görevsizlik kararı ile Şişli Adliyesi’ne gönderildi.