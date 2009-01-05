Buharlaşan para ağır cezalık oldu

Almanya’da futbol oynayan milli futbolcu Halil ve Hamit Altıntop kardeşlerin, milli maçlardan elde ettikleri pirimlerin yatırıldığı banka hesabını boşalttıkları iddiası ile eski A Milli Takım İdari Menajeri ve Milli Takımlar Kurulu Sekreteri Cemile Aylin Aslan ile yakını Hakan Gücün hakkında 12 yıla kadar iki kez hapis cezası istemiyle ağır cezada dava açıldı.



2008 Şubat ayında, Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı’na başvuran Halil ve Hamit Altıntop kardeşler, milli maçlardan aldıkları primlerin yatırıldığı bir bankanın Etiler Şubesi’ndeki hesaplarının tanımadıkları kişilerce boşaltıldığını, yaklaşık 1 milyon TL’nin çekildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı yürüten Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı, o tarihte yetkisizlik kararıyla dosyayı Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na göndermiş, Şişli Cumhuriyet Savcılığı ise dosyayı iade etmişti. Uzun bir sürenin ardından Üsküdar Cumhuriyet savcısı bir yıla yakın soruşturma süresinin ardından şüpheliler hakkında ağır cezada dava açtı. Ancak suçun işlendiği yer Şişli Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetki alanına girdiği gerekçesiyle Üsküdar’dan görevsizlik kararı ile Şişli Adliyesi’ne gönderildi.