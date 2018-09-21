Buhar alan astım hastası engelli Naile'nin elektriğini kestiler 

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, yüzde 96 oranında engelli raporu bulunan ve astım nedeniyle periyodik buhar tedavisi görmesi gereken Naile İnceoğlu\'nun (7) ailesiyle yaşadığı evin elektriği, kaçak olduğu gerekçesiyle kesildi.

Kent merkezindeki Dikilitaş Mahallesi\'nde oturan Melek- Aziz İnceoğlu çiftinin 3 kız çocuğundan Naile\'ye, \'ağır bilişsel gerilik\' olarak bilinen cornelia de lange sendromu (CDL) teşhisi koyuldu. Tek başına hiçbir ihtiyacını karşılayamayan Naile\'nin eli de ayağı da anne- babası oldu. Uzun süredir kızlarının rahatsızlığıyla baş etmeye çalışan İnceoğlu çifti, bu kez evlerindeki elektriğin kesilmesi nedeniyle zor döneme girdi. Aziz İnceoğlu\'nun eve sayaç takıp, bağlattığı elektrik, abonelik için yaptığı müracaat sonucu iskan ruhsatı olmaması nedeniyle kesildi. Kaçak elektrik kullanımı için aileye, 5 bin liralık para cezası da kesildi. Elektrik kesilince astım hastası da olan Naile, periyodik buhar tedavisi aksayınca zor durumda kaldı. Bunun üzerine Aziz İnceoğlu, çareyi komşusunun evinden kendi evine seyyar kabloyla elektrik çekmekte buldu.

Kızının buhar makinesini bu yolla çalıştırabilen Aziz İnceoğlu, yetkililerden yardım beklediğini dile getirerek, \"Elektriğimi kestiler. Komşumdan kablo çektimi çocuğuma buhar verebilmek için. Bugün de gittim, bana diyorlar ki \'Komşudan çektiğiniz için ceza yazarız, onun da elektriğini keseriz\'. Başka bilgi vermiyorlar. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Yaklaşık 5 senedir burada oturuyorum. Elektrik aboneliği istiyorum. Engelli çocuğum var. Çok başvurdum ama abonelik vermediler. Cezayı da ödeyeceğim, bana bir kolaylık sağlasınlar\" dedi.



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