Bugünün trafik bilançosu: 15 ölü, 80 yaralı

Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi öldü, 80 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlemelerine göre, saat 18.00 itibarıyla son 24 saatte meydana gelen trafik kazaları şöyle:

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Nazım Gündal (35) yönetimindeki 51 DF 859 plakalı otomobil, Osmaniye-Ceyhan otoyolunun 26. kilometresinde, sürücüsünün ismi açıklanmayan 73 DA 274 plakalı tırla çarpıştı. Sürücü Nazım ve 5.5 aylık hamile eşi Nazan Akarsu Gündal (35) ile Fadime (70) ve Cemal Akarsu (75), olay yerinde hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Halil İbrahim Koca (41) idaresindeki 26 EP 188 plakalı otomobil, Kırka beldesi Salihler köyü Kayaboğazı mevkisinde dere yatağına yuvarlandı. Halil İbrahim ile kızı Nihal Koca (17) olay yerinde öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Manisa'da, Mesut Özer'in (19) kullandığı 45 DE 390 plakalı otomobil, Manisa-Turgutlu kara yolu Mermerciler Sitesi önünde, Serkan Akar (32) yönetimindeki 10 SC 316 plakalı kamyonetle çarpıştı. Nazmi Aydın (40) idaresindeki 35 UP 041 plakalı otomobil ile uzman çavuş Abdullah Çelebi yönetimindeki 745047 plakalı araç da kaza yapan araçlara çarptı. Kamyonet sürücüsü Akar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da, Hasan Arslanoğlu'nun kullandığı 34 ZH 179 plakalı minibüs, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun 72. kilometresinde şarampole devrildi. Sürücü Arslanoğlu öldü, 4 kişi yaralandı.

İzmir'de, Hasan Gaydan (22) idaresindeki 35 HN 155 plakalı otomobil, İzmir Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınlarında refüjdeki ağaçlara çarptı. Otomobildeki Özcan Yoldaş (23) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, Barbaros Hayrettin Y'nin (25) kullandığı 35 KN 360 plakalı motosiklet, Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi'nde, Murat Yüce yönetimindeki 35 M 8836 plakalı minibüse ve Murat Şanlı idaresindeki 35 RN 232 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Motosikletteki Sibel Avşar (33) öldü, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Abit Göknar idaresindeki 37 ET 783 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Topsakal mevkisinde, Ali Çakar (36) yönetimindeki 42 KH 698 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletteki Hüsniye Göknar (67) olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Ramazan Eroğlu yönetimindeki 45 AV 509 plakalı otomobil, Avşar köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Hayriye Hançer'e (55) çarparak ölümüne neden oldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Metin Küçük (41) idaresindeki 41 NS 442 midibüsle manevra yaparken, araçtan inen oğlu Kerem Küçük'e (2) çarptı. Kerem Küçük, hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Adem Karol (32) yönetimindeki 09 RD 160 plakalı motosiklet, Aslanlı yolu Mastavra kavşağından dönerken Durbey İman'ın (59) kullandığı 09 RN 832 plakalı kamyonla çarpıştı. Karol, olay yerinde öldü.

Erzurum'da, doktor Zafer Aytaç'ın (28) kullandığı 06 ZFA 24 plakalı otomobil, Erzurum-Çat kara yolunun 13. kilometresinde şarampole yuvarlandı. Aytaç, hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçe sınırında, Erkan İldan (28) yönetimindeki 21 FZ 717 plakalı yolcu midibüs, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 72. kilometresinde, Haşim Ayaz'ın (31) kullandığı 73 ST 284 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada 23 kişi yaralandı.

Düzce'de, Mithat Sezer'in kullandığı 81 AR 485 plakalı tekstil fabrikası servis minibüsünün, D-100 kara yolu Çilimli sapağı mevkisinde devrilmesi sonucu 11 işçi yaralandı.

Eskişehir'de, lise öğrencisi Betül E. (16) idaresindeki 26 EN 796 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Lisesi önünde, okuldan çıkan Gözdenur Nalçacı (17) ile Seda Güngör'e (17) çarptı. Otomobilin yol kenarındaki ağaca çarparak durabildiği kazada, 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'de, Yasin Karaca (39) idaresindeki 26 SC 107 plakalı otomobilin, Alanönü Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'nde refüje çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, Cahit Mat yönetimindeki 66 EE 932 plakalı otomobil, Poyrazlı köyü yol ayrımında, Tahsin Cansever idaresindeki 66 AF 176 plakalı tırla çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Aziz Özdemir (50) idaresindeki 07 ZB 438 plakalı otomobilin, Seydişehir-Konya kara yolunun 23. kilometresinde devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde, Ali Osman Öztürk'ün kullandığı 61 DK 031 otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yalova'da, Bekir K. (37) idaresindeki 77 AN 230 plakalı otomobil, Samanlı köyü mevkisinde, N.A. (27) yönetimindeki 77 M 0094 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da, Eflatun Çankaya (71) yönetimindeki 35 AUD 36 plakalı otomobilin, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bitlis'te, Maşallah Deniz yönetimindeki 13 AY 508 plakalı otomobil, Bitlis-Tatvan kara yolunun 14. kilometresinde devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, Hasan Savaş yönetimindeki 29 AC 083 plakalı kamyonetin, Altınpınar Beldesi yakınlarında şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Talat Şık'ın (28) kullandığı 34 ZG 5410 plakalı otomobil, Bülent Ecevit ve Mesut Hulki Ömür caddelerinin kesiştiği yolda, Hasan Şen (28) yönetimindeki 17 LU 850 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Adana'da, Çukurova İlçe Emniyet Müdürü Yusuf İslam'ın makam aracı olduğu belirtilen, sürücüsü açıklanmayan 01 A 7711 plakalı araç, Turgut Özal Bulvarı'nda Yasettin Uğur'a (53) çarparak yaralanmasına neden oldu.

Çorum'da, Mehmet Öztürk, idaresindeki 19 FG 468 plakalı otomobilin, Çorum-İskilip kara yolunun 15. kilometresinde yol kenarına bırakılmış traktör römorkuna çarpması sonucu yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, D.G'nin (15) kullandığı 16 F 3528 plakalı motosiklet, Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan Yeliz Sancar'a (23) çarparak yaralanmasına neden oldu.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Kasım Önadım Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Okur, İskender Türk'ün kullandığı 16 DD 061 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde, Haydar Kesik (54) yönetimindeki 28 NE 626 plakalı otomobil, İskelebaşı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Akçay'a (32) çarparak yaralanmasına neden oldu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, İsmet Bıçak idaresindeki 33 ZD 153 plakalı otomobil, Ayvalı Caddesi'nde, Remzi Pınar'ın (21) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.