'Bugünkü Kerbela senin 2 bin TIR silahla donattığın IŞİD'inin dolaştığı her yerdir'

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Nevşehir'de Alevi vatandaşlarına yönelik yaptığı konuşmaya twitter hesabından verdiği yanıtta, "Davutoğlu'nun Yezitleri IŞİD, ÖSO, El Nusra'dır. Kerbelaları ise Halep, Kerkük, Amerli, Musul, Kobani, Lazkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Türbesi ve Mevlana müzelerine girişin ücretsiz hale getirileceğini söyleyen Ahmet Davutoğlu, Dersim adına Alevilerden özür dilediklerini söyledi.



Hüseyin Aygün Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

Davutoğlu'nun Yezitleri IŞİD, ÖSO, El Nusra'dır. Kerbelaları ise Halep, Kerkük, Amerli, Musul, Kobani, Lazkiye'dir. AKP Emevi'ye fark attı..

Davutoğlu coşmuş, 'Dersim modern Kerbeladır' da demiş. Bugünkü Kerbela da senin 2 bin TIR silahla donattığın IŞİD'inin dolaştığı her yerdir!

Davutoğlu: 'Aleviliğin kavramlarına bir öteleme varsa müdahale edeceğim.' Herkes zaten evrensel hukukun korumasındadır. Lütuf mu ediyorsun!

Davutoğlu, 'Doğduğum Taşkent'in adı Pir Kondu'ydu. Tek tipçi zihniyet değiştirdi' demiş. 3. köprüye Yavuz Sultan adını kim verdi? CeHaPe mi?