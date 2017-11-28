"Bugüne kadar kaç IŞİD sanığı tahliye edildi?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde 2002’den bu yana kaç IŞİD, El Nusra ve Hizbullah sanığının tahliye edildiğini sordu. Altıok, basından elde edilen verilere göre, 114 IŞİD, El-Nusra ve Hizbullah sanığının tahliye edildiğine dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok’un TBMM Başkanlığına sunduğu önergesi şöyle:

IŞİD (DAEŞ), El-Nusra ve Hizbullah, Türkiye’de faaliyet gösteren ve birçok eylem yaparak yerli ve yabancı birçok insanın ölümüne birçoğunun da yaralanmasına neden olan terör saldırıları gerçekleştirdi. Bu ve benzer gerici/dinci terör örgütü mensubuyla ilgili davalarda yaşanan tahliyeler kamuoyunun dikkatini çekmekte ve bazı tahliyeler ciddi rahatsızlıklar yaratmaktadır.

Basından edinilen bilgilere göre bu davaların bazılarında IŞİD, Hizbullah ve El-Nusra mensubu olarak nitelenen birçok kişi, yargılandığı mahkemelerce serbest bırakılmışlardır.

Bunlardan bazıları sırasıyla şu şekildedir;

1 Temmuz 2004’te “Terör örgütü El-Kaide'nin Türkiye'deki yapılanması içinde yer aldıkları ve 15 ile 20 Kasım 2003 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen bombalı saldırılara karıştıkları” ileri sürülen 46'sı tutuklu 69 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, tutuklu sanıklardan 6'sının tahliyesi kararlaştırıldı.

4 Ocak 2011’de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Hizbullah terör örgütünün sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan’ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanığın CMK’nın 102. maddesi kapsamında tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, örgütün sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan’ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanığın tahliyelerini kararlaştırdı.

Yine 4 Ocak 2011’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın "tutukluluğu 10 yılı aşanlar tahliye olacak" kararı üzerine Hizbullah Davası sanığı beş kişiyi tahliye etti. Cezaevi önünde tekbir sesleri yükseldi.

11 Eylül 2013’te Adana Emniyet Müdürlüğü’nün, Reyhanlı katliamının ardından başlattığı El Kaide ve bu örgütle irtibatlı El Nusra Cephesi’ne yönelik operasyonda sarin gazıyla yakalanan 12 militanın 11’i serbest bırakıldı.

24 Mart 2016’da IŞİD'in Türkiye'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si tutuklu 96 sanık hakkında açılan davanın 4'üncü duruşması yapıldı. Mahkeme 7 tutuklunun da tahliyesine karar verdi. Böylece aralarında IŞİD'in Türkiye emiri olarak bilinen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk'un da olduğu İstanbul IŞİD davasında tutuklu sanık kalmadı.

26 Ağustos 2016’da Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü IŞİD'e üye olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. 9'u adli kontrol kararı olmak üzere 15 şüpheli serbest bırakıldı.

21 Ocak 2017’de Suriye'de IŞİD'in Türklerden oluşturduğu 'Yaşar Grubu'nun içerisinde yer alan Hasan Aydın'ın, 2012'de Adana'daki El Kaide operasyonunda, 2015'te ise Hatay'dan Suriye'ye geçmek isterken yakalanıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

20 Nisan 2017’de “DAEŞ terör örgütü üyeliği ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 29'u tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada, 13 kişi tahliye oldu.

8 Haziran 2017’de İstanbul’da IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 10’u serbest bırakıldı. 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Sosyal medya hesaplarından “IŞİD propagandası” yaptıkları ve Suriye topraklarındaki IŞİD kontrolündeki bölgelere giderek çatışmalara katıldıkları belirlenenlere yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 4’ü savcılıkça serbest bırakıldı.

20 Haziran 2017’de Diyarbakır IŞİD'in hücre evlerine yapılan ve 7 teröristin ölü ele geçildiği, 2 polisin şehit olduğu operasyonla ilgili görülen davada, tutuklu 3 sanık da tahliye edildi. Önceki celselerde 13 sanığın daha tahliye edildiği davada tutuklu sanık kalmadı.

25 Temmuz 2017’de HDP’nin 5 Haziran 2015 tarihindeki Diyarbakır mitingine yönelik saldırıya ilişkin davanın 6. duruşmasında tutuklu sanıklardan Burhan Gök tahliye edildi. Tahliye edilen sanık Burhan Gök’ün birlikte yakalandığı İbrahim el Bakraoui serbest bırakılmasının ardından Brüksel’de havalimanı saldırısını düzenlemişti.

30 Temmuz 2017’de Antep 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen IŞİD davasında 39 kişi tahliye edildi. Davanın 5. duruşmasında tüm sanıklar ve sanık avukatları savunmalarını yaptı 60 sanıktan 39’u tahliye edildi.

29 Eylül 2017’de 46 kişinin yaşamını yitirdiği Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili davada 6 sanığın tahliyesinin ardından Sultanahmet Meydanı’nda 12 turistin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin davada da bir sanık tahliye edildi.

Bu bağlamda;

1 – 2002 ila 2017 Kasım ayı tarihleri arasında IŞİD, El-Nusra, Daeş ve bakanlar kurulunun terör listesinde bulunan terör örgütleriyle ilgili kaç dava açılmış, kaç kişi hüküm giymiş kaç bu davalarda serbest bırakılmıştır? Tahliye edilen kaç kişi daha sonra herhangi bir terör eyleminde bulunmuştur?

2 – IŞİD, El-Nusra, Daeş ve Hizbullah, bugüne kadar Türkiye’de kaç terör eyleminde bulunmuştur? Bu eylemlerde kaç insan ölmüş, kaçı yaralanmıştır?

3 – Bu örgütlere Türkiye’den katılım sayısı nedir? Sırasıyla belirtilmek üzere hangi ilden kaç kişinin bu terör örgütlerine katıldığı tespit edilmiştir?

4 – Türkiye’de bakanlar kurulu kararınca terör örgütü listesinde buluna kaç örgüt bunulmaktadır? Bunlar hangileridir?

5 – IŞİD, El-Nusra, Daeş ve Hizbullah’a destek veren ve para toplayan vakıf ve medya organları sayısı kaçtır? Bunlar hangileridir? Akıbetleri ne olmuştur?

6 – Bahsi geçen terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve eylemlerinin önlenmesi adına hangi çalışmalar yürütülmektedir?

7 – Aynı örgüt olmasına rağmen neden bazı mahkemeler “IŞİD” bazıları da “DAEŞ” şeklinde bu terör örgütlerinin isimlerini kullanmaktadır? Neden sadece IŞİD’in Uluslararası terör listesinde bulunduğu adı ülkemizde tek şekilde, yani “IŞİD” olarak kullanılmamaktadır