T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bugünden itibaren 35 derece bile serin gelecek!

Sıcak hava dalgası sebebi ile meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olunması istendi

16 Haziran 2016 12:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren batı bölgelerinden başlayarak artacak olan hava sıcaklığının, önümüzdeki bir hafta boyunca etkisini artırarak, özellikle Marmara, Ege,Akdeniz, Batı Karadeniz ile iç Anadolu'nun batısında mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde, doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğinin beklendiğini açıkladı.

Hafta sonundan itibaren en yüksek hava sıcaklığının: Aydın'da 44, Denizli ve Manisa'da 42, İzmir'de 41, Adana ve Muğla'da 40,Balıkesir'de 39, Edirne ve Bursa'da 38, Antalya'da 37, Afyonkarahisar ve Uşak'da 34, Ankara ve İstanbul'da 33 dereceye ulaşmasının tahmin edildiği belirtildi. Sıcak hava dalgası sebebi ile meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ETİKETLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğüsıcakhava durumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24