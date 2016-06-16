Bugünden itibaren 35 derece bile serin gelecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren batı bölgelerinden başlayarak artacak olan hava sıcaklığının, önümüzdeki bir hafta boyunca etkisini artırarak, özellikle Marmara, Ege,Akdeniz, Batı Karadeniz ile iç Anadolu'nun batısında mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde, doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğinin beklendiğini açıkladı.

Hafta sonundan itibaren en yüksek hava sıcaklığının: Aydın'da 44, Denizli ve Manisa'da 42, İzmir'de 41, Adana ve Muğla'da 40,Balıkesir'de 39, Edirne ve Bursa'da 38, Antalya'da 37, Afyonkarahisar ve Uşak'da 34, Ankara ve İstanbul'da 33 dereceye ulaşmasının tahmin edildiği belirtildi. Sıcak hava dalgası sebebi ile meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olunması istendi.