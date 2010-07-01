Bugün yola çıkacaklar dikkat!

T24 - Sürücülerin köprü ve otoyol geçişlerinde paralı nakit geçişi 1 Temmuz 2010 tarihi itibariyle kaldırıldı. OGS ve KGS'si bulunmayan ve uygulamadan habersiz olan sürücüler, gişelerde beklemek zorunda kaldı.



Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde 1 Temmuz 2010 tarihinden geçerli olmak üzere paralı geçişi kaldırdı. Köprü ve otoyol geçişlerinde sürücülerin zaman kaybını önlemek, trafikte akışı sağlamak ve kuyrukları azaltmak amacıyla geçişler sadece OGS ve KGS ile yapılacak. Uygulama bu gece saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak.



Uygulamadan haberi olmayan bazı sürücüler, gece yarısından sonra gişelerin önünde beklemek zorunda kaldı. Sürücüler, gişelerdeki OGS ve KGS satış noktalarına başvurarak geçiş yapabildi. Gişelerde beklemek zorunda kalan sürücüler, uygulamanın yeterince duyurulmadığını iddia ederek yetkililere tepki gösterdi. Gece yarısından önce otoyola giriş yapan sürücüler için ise çıkış noktalarındaki nakit gişeleri sabah saat 08.00'a kadar açık kalacak. Bu saatten sonra bu gişeler de kapatılacak. Gişe görevlileri ise OGS ve KGS satış noktalarında görevlendirilecek.



Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün itibariyle toplam 7 milyon 100 bin OGS ve KGS abonesi bulunuyor. OGS kullanıcılarına uygulanan yüzde 20 indirimden, 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren kamyon, TIR gibi ağır vasıtalar da yararlanacak.



OGS abone işlemleri için; Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ve Garanti Bankası, KGS hizmetleri için ise bunlara ilave olarak Halk Bankası ve Bank Asya tarafından hizmet veriliyor. OGS veya KGS abonesi olmayan otoyol kullanıcılarının gişelerde yaşanması muhtemel sıkışıklıkta mağdur olmamaları için ilgili bankalara müracaat ederek OGS veya KGS abonesi olmaları gerekiyor.



Yol mesafesinin 10 katı para cezası



OGS veya KGS abonesi olmadan otoyolu kullanan sürücüler, kullandıkları otoyolun en uzak mesafe ücreti ile birlikte 10 katı idari para cezası ödeyecek. Kaçak geçiş yapılan tarihten itibaren 10 gün içinde OGS veya Kredili KGS abonesi olmaları halinde bu cezaları iptal edilecek.



Karayollarınca yapılan TCK-KGS kart satış ve dolum işlemleri, İstanbul Çamlıca-Ankara Akıncılar istasyonları ile trafiği yoğun bağlantı yollarındaki gişe alanlarında yapılacak. Nakit KGS'li kartlarda nakdin bitmesi nedeniyle sürücünün mağdur olmaması için, kredi kartıyla irtibatlı kredili KGS kartının kullanılması tavsiye ediliyor.





