Bugün yapılması bekleniyordu; Bilim Kurulu toplantısı pazartesiye alındı

T24 Haber Merkezi

Bugün yapılması beklenen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi. Kurulun 12 Nisan Pazartesi günü toplanması bekleniyor.

T24'ün ulaştığı Bilim Kurulu üyesi, toplantıların net bir günü olmadığını söylerken, bugünkü ertelemenin Sağlık Bakanlığı'nda yaşanan görev değişiminden kaynaklı olabileceğini belirtti.

Bakanlık, toplantının ertelenmesine ilişkin açıklama yapmadı.

Geçen cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevinden alınmış, yerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay getirilmişti.

6 Ağustos 2018'de Sağlık Bakan Yardımcılığı'na atanan Emine Alp Meşe, Covid-19 pandemisinin yönetiminde ön saflardaki isimlerden olmuştu.

Tolunay'ın, pandemi yönetiminde Meşe'nin yerini alması beklenirken, toplantının ertelenmesinin bundan kaynaklı olabileceği de aktarıldı.

Yeni tedbirlerin alınması bekleniyor

Bilim Kurulu'nun gelecek toplantısında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayılarına bağlı olarak yeni tedbir tavsiyelerinin alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dün yaptığı açıklamada "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz" demişti.