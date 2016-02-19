Bugün vizyona giren filmler hangileri?

19 Şubat haftasında yeni filmler izleyicilerle buluşuyor. Şahan Gökbakar'ın filmi Osman Pazarlama, animasyon tutkunlarının dikkatini çekebilecek Ayı Kardeşler: Kurtarma Operasyonu ve iki 2016 Oscar adayı film Saul'un Oğlu ile Gizli Dünya bu haftanın vizyona giren filmlerinden.

İşte bu hafta vizyona giren filmler:

Osman Pazarlama

Şahan Gökbakar, yeni tiplemesi Osman Şaşmaz ile bıraktığı yerden devam ediyor. Kardeşi Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda otuturduğu Osman Pazarlama, hayallerindeki kadınla evlenebilmek için büyük bir pazarlamacı olması gereken Osman Şaşmaz'ın kahkaha dolu hikâyesini anlatıyor. Filmde Mehmet Selim Akgül, Feriştah Senem Yıldırım, Liberat Niyoyandika, Yurtşen Fidan, Esra Balıkçı gibi isimler yer alıyor.

Gizli Dünya (Room)

Altın Küre Ödülleri'nden eli boş dönmeyen Lenny Abrahamson filmi Gizli Dünya (Room), bu haftanın 2016 Oscar adayı filmlerinden. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo olmak üzere dört dalda da aday olan filmde Brie Larson, Jacob Tremblay, William H. Macy, Joan Allen, Sean Bridgers, Wendy Crewson gibi isimler yer alıyor. Roman uyarlaması olan film, küçük çocuğu ile bir odaya hapsedilen annenin kaçış hikâyesine odaklanıyor.

Saul'un Oğlu (Son Of Saul)

Altın Küre'de yılın En İyi Yabancı Film ödülüne layık görülen Laszlo Nemes filmi Saul'un Oğlu (Son of Saul), 88. Akademi Ödülleri'nin "En İyi Yabancı Film" kategorisinde favori filmlerden. Geza Röhrig, Levente Molnar, Urs Rechn, Todd Charmont gibi isimlerin yer aldığı film, naziler tarafından toplama kampında iş yapmaya zorlanan esir Saul'un hayatının iki gününü konu alıyor.

Ayı Kardeşler: Kurtarma Operasyonu (Boonıe Bears, To The Rescue!)

Bu haftanın tek animasyonu olan Ayı Kardeşler: Kurtarma Operasyonu'nun yönetmenliğini Ding Liang ve Fuyuan Liu üstleniyor. Animasyonun seslendirme kadrosunda ise Rick Jay Glen, Siobhan Lumsden, Paul Maxx Rinehart, Toni Thompson yer alıyor.