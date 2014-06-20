Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bugün sinemaseverlerle buluşacak 5 filmden en dikkat çekici olanı Jonathan Teplitzky'nin yönettiği, Oscar Ödüllü Nicole Kidman ile Colin Firth'in yanı sıra Jeremy Irvine ve Stellan Skarsgaard'ın oynadığı Geçmişin İzleri.

Gerçek bir öyküden uyarlanan filmde, 2. Dünya Savaşı sırasında Japon çalışma kampında esirken işkence gören İngiliz ordu mensubu Eric Lomax'ın hikayesi anlatılıyor.

Geçmişin izleri

''Savaş sonrası eşi Patti, Lomax'ın kapanmaz diye düşündüğü yaralarını sarmaya yardımcı olur. Bir gün Lomax, yaşadıklarının büyük bir bölümünden sorumlu tuttuğu Japon tercümanın hayatta olduğunu keşfeder ve hem onunla hem de zorlu geçmişiyle yüzleşmeye karar verir.''

Öteki

Yönetmen koltuğunda Richard Ayoade'nin oturduğu, Jesse Eisenberg, Wallace Shawn, Noah Taylor ile James Fox'un rol aldığı ''Öteki'' filmi, gerilim ve dram meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Dostoyevski'nin, yazdığı dönemde sert eleştirilere maruz kalan eseri ''Öteki''nin beyaz perdeye uyarlaması olan filmde, bir adamın yaşarken kendi "öteki"siyle tanıştıktan sonra yaşadıkları izlenebilecek.

Tom Çiftlikte

Gerilim ve dram türündeki "Tom Çiftlikte" filminin yönetmenliğini Xavier Dolan üstlendi. Xavier Dolan'ın, Pierre Yves Cardinal, Lise Roy ve Evelyne Brochu ile rol aldığı filmin konusu özetle şöyle: ''Tom, sevgilisi Guillaume'un cenazesi için Quebec kırsalına gider. Orada, Guillaume'un annesi ve ileri derecede maço abisi Francis ile tanışır. Kederli ailenin bu ilişkiden haberinin olmadığı açıkken, Francis şaşırtıcı bir oyunun kurallarını birer birer koymaya başlayınca işler iyice karışır. Bu oyun Tom'u hem boğar hem de heyecanlandırır.''

Dhoom: 3

Vijay Krishna Acharya'nın yönettiği ve Aamir Khan, Katrina Kaif, Tabrett Bethell ile Abhishek Bachchan izleyeci karşısına çıktığı ''Dhoom: 3'', aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Hindistan yapımı filmde, sahibi oldukları sirkte babası ile gösteriler yapan Sahir'in, babasının sirkin kapanmaması için bankadan çektiği krediyi ödeyememesi nedeniyle intihar etmesine şahit olmasının ar yaşadıkları konu ediniliyor.

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2

Dean DeBlois'in yönettiği animasyon türündeki ''Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2'' isimli animasyon filmde seslendirmeleri Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler ile Craig Ferguson yaptı.

"Ejderhanı Nasıl Eğitirsin" üçlemesinin ikinci bölümünde, "Hıçkıdık" ve "Dişsiz"in olağanüstü dünyalarına geri dönülüp, Berk Adası'nda ejderhaların ve vikinglerin bir araya getirmelerinden 5 sene sonrasına gidilecek.