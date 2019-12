Bugün tüm makamlar çocukların

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün tüm makamlar kısa süreliğine de olsa çocukların oldu.



İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, makamını Şişli 19 Mayıs İlköğretim Okulu öğrencisi Zeynep Hacıoğlu'na devretti.



İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makamını Şişli 19 Mayıs İlköğretim Okulu öğrencisi Zeynep Hacıoğlu'na devretti.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine gelen Şişli 19 Mayıs İlköğretim Okulu'ndan 10 öğrenci ile okul müdürü ve bir öğretmen, Cerrah'ı makamında ziyaret etti.



Burada bir konuşma yapan Cerrah, İstanbul'da bir gün bir kadının emniyet müdürü olmasını arzu ettiklerini belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıllarda ilimizde bir bayan emniyet müdürünü görürüz. İlçelerimizde görüyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde de bir bayan mutlaka görev alacaktır ileride ve başarıyla da görevi yürütecektir" dedi.



Cerrah, daha sonra da makamını okulun öğrencilerinden Zeynep Hacıoğlu'na devretti.



Hacıoğlu'na, "Alo Kanka" projesinden sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hayati Yılmaz tarafından projeye ilişkin bilgi verildi.



Cerrah da öğrencilere, kendilerini rahatsız eden bir durumla karşılaştıklarında "Alo Kanka"ya her türlü sorunlarını yazabileceklerini ifade etti.



"Alo Kanka"ya bir mesajla ulaşılabileceğini dile getiren Cerrah, "Böylece etraftan da kimse görmez. Her türlü probleminizi, çevrede gördüğünüz problemleri aktarabilirsiniz. Biz de hemen ekip göndeririz oraya... Okul çevresinde bulunan polislerimiz var, 'okul polislerimiz' var. Onlarla irtibat kurmak suretiyle süratle size ulaşmaları sağlanacak" diye konuştu.



Topbaş’ın makamı Utku Burgut’un oldu



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makamını Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu öğrencisi Mustafa Utku Burgut'a devretti.



Topbaş, öğretmenleriyle birlikte Saraçhane'deki Belediye Sarayı'da kendisini ziyaret eden çocuklarla yakından ilgilendi. Topbaş'ın makamına oturan okulun 4. sınıf öğrencisi Burgut, "Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu'nun bazı ihtiyaçları olduğunu duydum" diyerek

telefonla özel kalemden okulun ihtiyaçlarını yerinde görmek için randevu alınmasını istedi.



Burgut "Bugün bu koltuğa bir günlük oturmuş olabilirim ama gelecekteki idealim bu koltuğa sürekli oturmak" deyince Topbaş "İyi, rakip olacak yaşta değil" dedi.

Topbaş ile salondakiler arasında gülüşmelere neden olan diyalogların ardından kentin sorunları hakkında açıklamalarını sürdüren Burgut, İstanbul'daki okul sayısının arttırılması, çocuklar için oyun ve spor alanları yapılması gerektiğini belirtti.



İhtiyacı olan öğrencilere yeniden burs verilmesini de isteyen Burgut, kentte altyapı projeleri hazırlanırken engelli çocuk ve yetişkinlerin de unutulmamasını istedi.



İstanbul'un tüm dünyaya tanıtımı için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden Burgut, "Herkes İstanbulumuzu gezip görmek için can atsın istiyorum. Üç imparatorluğa başkentlik yapmış kentimizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkalım. Ayrıca ülkemizin su zengini olmadığı ortada. Suyun dikkatli kullanılması konusunda eğitim verilmesi gerekiyor. Atık suların temizlenerek tekrar kullanılması çalışmalarına hız verelim. Orman alanlarını

arttıralım. Ayrıca yollardaki trafik durumunu vatandaşa aktaracak bir radyo kurmalıyız" diye konuştu.



Burgut, kara yollarındaki trafik yükünün deniz ve raylı sisteme aktarılarak toplu taşımanın teşvik edilmesini, Marmaray Projesi'nin de bir an önce bitirilmesini istedi.



Topbaş da İstanbul'u arzu ettikleri seviyeye taşımak için çok çalışmak zorunda olduklarını belirterek, "Daha yapacak çok işimiz var. Metro çalışmalarımız hızla sürüyor. Siz başkan oluncaya kadar projelerimiz biter. Siz de sosyal projelere ağırlık verirsiniz. Trafik ışıklarının yoğunluğa göre çalışmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Trafik ve hava durumunu bildirmek için radyo kurmayı düşündük, ancak yasal engel var" dedi.



İzmir Valisi Kıraç’ın makamı çocukların



İzmir'deki mülki idare amirleri ve yerel yöneticiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını geleneksel olarak çocuklara bıraktı.



İzmir Valisi Cahit Kıraç'ın koltuğuna Güzelyalı İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Merve Bodu oturdu.



Bodu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü, Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürünü telefonla arayarak çeşitli talimatlar verdi. Bodu, Vali Kıraç'ın, basın mensuplarının ve tüm çocukların bayramını kutladığını belirtti.



Basın mensuplarından sadece 5 soru alacağını kaydeden Bodu, İzmir'in ilk kadın valisi olduğu hatırlatılması üzerine kadın erkek ayrımına inanmadığını ifade ederek, kendisinin İzmir'in ilk, ancak Türkiye'nin ikinci kadın valisi olduğunu kaydetti.



İzmir'in sorunları ile ilgili bir soru üzerine Bodu, çok güzel bir kentte yaşadıklarını, sorunları hep birlikte çözebilecek durumda olduklarını belirterek, "güzel şeyler düşünürsek, güzel şeyler olacak" dedi.



Vali Bodu, metro çalışmasının okullarda eğitimi aksattığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanından metro çalışmasını en kısa sürede bitirmesini isteyeceğini söyledi.



Bir basın mensubunun, İzmir'in EXPO'ya tekrar aday olup olmayacağı yönündeki bir sorusu üzerine "insan yılmamalı, devam etmeli" yanıtını veren Bodu, belediye otobüslerinin ilköğretim öğrencilerine ücretsiz hale getirilmesini istedi.

Sorular sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanını arayan Budu, ilgili taleplerini iletti. Bodu, İl Emniyet Müdüründen, "trafik terörünün" sonlanması için çalışma yapılmasını, İl Milli Eğitim Müdüründen de kentte okuma yazma bilmeyenlerinin sayısının belirlenmesini istedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, 23 Nisan dolayısıyla makamını Agah Efendi İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi Bahar Yılmaz'a bıraktı.



Kocaoğlu'nun makamına oturan ve Hatay 80. Yıl Çocuk Yuvası'nda kaldığı öğrenilen Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Vali Namık Kemal Şentürk İlköğretim Okulu öğrencisi 4. sınıf öğrencisi Murat Demirkol ve Cemal Gürsel İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi Serdar Sarıyıldız yaptı.



Yılmaz, Kocaoğlu'nun talimatlarını sorması üzerine okullara süt dağıtımının devam etmesini, yardımcıları Demirkol ve Sarıyıldız'ın kaldığı Şehit Adem Dertsiz Çocuk Yuvasının bahçesinde düzenlemeler yaptırılmasını ve spor alanlarının oluşturulmasını istedi.