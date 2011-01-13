Bugün taksi bulamayabilirsiniz!

T24 - Birleşik Taksiciler Derneği'nin (BTD) öncülüğünde yapılacak olan bir günlük kontak kapatma eylemi için taksiciler son hazırlıklarını tamamladı. Saat 14:00'da kontak kapatacak taksiciler, yüzde 80 oranında katılımın olması beklenen eylemde, başta can güvenlikleri olmak üzere sektör ile ilgili çeşitli sıkıntılar konusunda kamuoyu oluşturmayı planlıyorlar.



Ticari taksi sürücüleri, bugün gerçekleştirecekleri kontak kapatma eylemini duyurmak için İstanbul'da tur attı. Taksiciler, meslektaşlarının eyleme katılmaları için çağrıda bulundu.

Birleşik Taksiciler Derneği öncülüğündeki bir grup ticari taksici, kontak kapatma eylemi öncesi, Avrupa ve Anadolu yakasında afişlerle donattıkları otomobilleriyle tur attı.



Haklarının iyileştirilmesi amacıyla yapacakları eylemlerini duyurmak için tur atan taksiciler, meslektaşlarına da eyleme katılmaları yönünde çağrıda bulundu.



Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi'ndeki dernek binasının önünde toplanan taksiciler, saat 00.30'da afişlerle donatılmış taksilerine binerek Mecidiyeköy, Şişli, Beşiktaş ve Taksim güzergahında dolaştı.



Konvoy oluşturan taksiciler, korna çalarak vatandaşları eylem konusunda bilgilendirdi.

Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı Memduh Çırak, eylemlerinin öncelikli sebebinin can güvenliği konusunda tedbir alınması isteği olduğunu söyledi. Çırak, kontak kapatma eyleminin saat 14.00'de başlayıp gece yarısına kadar devam edeceği bilgisini verdi.





