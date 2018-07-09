Bugün tahliye edilen gazeteci Şerife Oruç gözaltına alındı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) 5 Temmuz 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan muhabiri Şerife Oruç, denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildi. Bir sonraki duruşma 27 Kasım'a ertelenirken, Oruç'un başka bir soruşma nedeniyle gözaltına alınarak Elazığ'a götürüldüğü belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) 5 Temmuz 2016 tarihinden bu yana tutuklu muhabiri Şerife Oruç, hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla açılan davanın duruşması Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya gazeteci Oruç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları hazır bulundu.

Savcı, Oruç’un tahliyesini talep ederken; avukatlar ise müvekkillerinin üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek tahliye taleplerini yineledi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak gazeteci Oruç’u denetimli serbestlikle tahliyesine karar vererek, duruşmayı 27 Kasım’a erteledi.

Gazeteci Hayri Demir, Twitter'da, Oruç'un tahliye edildikten hemen sonra savcılık kararıyla başka bir soruşma kapsamında gözaltına alınarak Elazığ'a götürüldüğünü duyurdu.