-BUGÜN SEVGİLİLER GÜNÜ ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - Ne vakit bir yaşamak düşünsem/Bu kurtlar sofrasında belki zor/Ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden/Ne vakit bir yaşamak düşünsem/Sus deyip adınla başlıyorum/İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin/Hayır başka türlü olmayacak/Ben sana mecburum bilemezsin... Artık aramızda olmayan şiirin büyük ustası Attila İlhan, sevgiliye olan tutku derecesindeki bağlılığını bu dizelerle dile getiriyor. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü... Kışın soğuk günlerini biraz olsun ısıtan bu özel gün, her ne kadar çiçekçi, çikolata ve kalp şeklinde şekerleme üreticilerini sevgililerden daha mutlu etse de sevgiye adanmış bir gün... Valentine, Valens, Valentius ya da Valentinian... Tam ismi bilinmeyen, bu muhtelif adlara sahip aziz, bugün dünyanın dört bir yanında herkesin birbirine sevgi sözcükleri söylediği özel günün mucidi. Yüzyıllardır dünyanın dört bir yanında kutlanan bu gün, asırlar önce kendisini sevgi için feda eden St. Valentine adına kutlanıyor. İşte uzun ve romantik bir tarihçesi olan Sevgililer Günü'nün öyküsü: ''Milattan önce 4. Yüzyıl'da bir geleneğe göre, her yıl belli bir günde düzenlenen festivalde kura çekerek eşleşen çiftler, gelecek yılın o gününe değin birbirinin sevgilisi olurmuş... Derken, İmparator Cladius, genç sevgililer için düzenlenen bu özel günden rahatsız olmuş, iyi savaşamadıkları gerekçesiyle sevgililerin birlikte olmasını ve evlenmelerini yasaklamış. Ancak, St. Valentine isimli bir aziz, imparatordan gizli gizli genç çiftleri evlendirmeye devam etmiş. Bir gün imparator, bu durumu anlamış ve azizi idam ettirmiş. İşte, o gün bugündür kendisini başkaları için feda eden St. Valentine adına, öldüğü gün olan 14 Şubat, ''Sevgililer Günü'' olarak kutlanır olmuş. İdam edilmeden önce yattığı hapishanedeki gardiyanın kızına aşk mektupları yazan Valentine, idam edilene kadar bu kıza aşkını ilan etmiş. ''Aşkın azizi'' olan bu meçhul rahibin notları, bugünkü Sevgililer Günü mesajlarının atası olmuş. Romalılar tarafından İngiltere'ye taşınan ''Sevgililer Günü'', daha sonraları dünyanın dört tarafına yayılmış. 17. Yüzyıl'daki inanışa göre de kura çekilerek isim belirlenir ve hediyeler verilirmiş. -İLK SEVGİLİLER GÜNÜ KARTI- Dünyanın ilk Sevgililer Günü Kartı'nın mucidi ise 1800'lü yıllarda Amerika'da yaşayan Esther Howland... 19. yüzyılda ortaya çıkan bu kartlar, giderek şekil değiştirdi ve günümüzde internete taşındı. ''Sevgililer Günü'', dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı geleneklerle kutlanıyor. Geçmişteki Sevgililer Günü adetleri, kalp şeklinde çikolatayı bir pakete sarıp sevgilisine vermekten çok daha yaratıcıydı. Romalılar döneminde yapılan bir festivalde kadınlar aşk mektupları yazar ve bunları bir vazoya koyardı. Romalı erkekler de bu mektupların üzerine isimlerini not düşer ve böylece çiftler birbirine aşklarını ilan ederlerdi. ''Lupercalia'' adı verilen ve Sevgililer Günü'nün atası sayılabilecek festivalde de sokaklarda çırılçıplak koşmaya kadar çılgınlıklara varılınca bu festival yasaklandı. -SENİ SEVİYORUM YA DA...- Her ne kadar ''sevginin dili tektir'' deseler de her dilde ''seni seviyorum'' farklı sözcüklerle dökülüyor. İşte aslında kelimelere dökülmüş ifadesiyle çeşitli dillerde seni seviyorum: Almanca: Ich liebe dich Arapça: Ana ba heb-bak Bulgarca: Jbichim te Cavaca: Kulo tresno Çekçe: Miluju te Farsça: Asheghetam Fransızca: Je t'aime Hawaice: Aloha ı'a au oe Hintçe: Mai thumbe pyar karta hoon Hollandaca: Ik hou van jou İbranice: Ani ohev otach İngilizce: I love you İranca: Mahn doostaht doh-rahm İrlandaca: Taim i'ngra leat İspanyolca: Te amo İtalyanca: Ti amo Japonca: Ore wa omae ga suki da Katalanca: T'estim molt Latince: Vos amo Macarca: Szeretlek Makedonca: Sakam te Norveççe: Jeg elsker deg Pakistanca: Mujhe tumse muhabbat hai Portekizce: Amo te Rusça: Ya tebya lubliu Sırpça: Ljubim te Slovakça: Ljubim ta Yunanca: S'ayapo Zuluca: Mena tanda wena. -BİR ZAMANLAR TATİLDİ- Bir dönem tatil ilan edilen Sevgililer Günü'nün adetleri, ülkelere göre değişiyor. Sevgililer Günü'ne ilişkin adet ve inanışlardan bazıları şöyle: ''-Bu bir modern zaman inanışı. Sevgililer Günü'nde radyo ya da televizyonu açtığınızda ilk duyduğunuz erkek ismi, evleneceğiniz kişinin adı olur. -Sevgililer Günü'nde eldiven bulursanız, gerçek aşkınız şu andaki sevgiliniz değil... -İngiltere'nin kırsal kesiminde 14 Şubatta tahtadan ''aşk kaşıkları'' yontulur ve üzerlerine kalpler, anahtarlar, kilitler çizilir. Bu desenlerin anlamı şudur: ''Sen kalbimin kilidini açtın''... -Bazı ülkelerde genç kadınlar sevgili adaylarından 14 Şubat armağanı olarak birer giyecek alır. Eğer kız bu kıyafeti giyerse anlamı evlenme teklifini kabul etmiş olmasıdır. -Kimi ülkelerdeki inanışa göre, Sevgililer Günü'nde bir kadın gökyüzünde bir ''ardıç kuşunun'' uçtuğunu görürse denizciyle evlenir. Serçe görürse fakir bir adamla evlenir, ama çok mutlu olur. Eğer saka kuşu görürse bir milyonerle evlenir. Güvercin görenin huzurlu bir yuvası olur. -Bir başka inanış... Evlenmeyi düşünebileceğiniz 5-6 kişinin ismini aklınızdan geçirin ve elinize bir elma alın. Elmanın sapını çevirmeye başlayın ve bu sırada isimleri söyleyin. Elmanın sapı koptuğunda hangi isim aklınızdan geçiyorsa onunla evlenirsiniz. -İtalya da 14 Şubatı seven bir ülke. Bu günü kutlamak ve Katolik azizlerini onurlandırmak için büyük ziyafetler veriliyor. Kadınlar daha gün doğmadan kalkıyor ve pencereden bakmaya başlıyor. Çünkü, dışarıdan geçen ilk erkeğin hayatlarının erkeği olacağına ve 1 yıl içinde evleneceklerine inanıyorlar.''