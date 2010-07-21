Bugün seçim olsa CHP ilk parti olacak

T24 - Sonar'ın yaptığı araştırmaya göre CHP, AKP'yi geride bırakarak yüzde 33.45 oy oranına ulaştı.

Sonar Araştırma Şirketi tarafınan yapılan “Türkiye Siyasi Eğilimler ve Beklentiler Araştırması, Temmuz-2010”, anketine göre CHP, AKP’yi geride bırakarak yüzde 33.45 oy oranıyla birinci parti oldu. Sonar’ın geçen ay yaptığı Haziran-2010 araştırmasında AKP 33.40 ile birinci, CHP ise 30.25 oy oranıyla ikinci sıradaydı. Anket sonuçlarını değerlendiren Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, “Ufukta AKP’siz bir koalisyon hükümeti var” dedi.

3-10 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırmada 3 bin kişi ile görüşüldü. “Yüz yüze anket yöntemi” kullanılarak yapılan araştırma, İstanbul, Ankara, Adana, Van ve Samsun’un da aralarında bulunduğu 16 il ve 33 ilçede gerçekleştirildi.

Ankette, katılımcıların yüzde 29.87’si “CHP”, yüzde 27.80’i “AKP”, yüzde 13.83’ü “MHP”, yüzde 4.53’ü “BDP”, yüzde 2.90’ı “SP”, yüzde 2.77’si “DSP”, yüzde 2.67’si “DP”, yüzde 1.3’ü “TP”, yüzde 1.30’u “HEPAR”, yüzde 1.10’u “BBP”ye oy vereceğini belirtti. “Diğer” seçeneğini işaretleyenlerin oranı 1.16’da kalırken, “Kararsızlar” ise ankete 10.70 olarak yansıdı.

“Kararsızlar” orantısal olarak dağıtıldığında ise sonuçlar şöyle değişti: “CHP” yüzde 33.45, “AKP” 31.13, “MHP” yüzde 15.49, “BDP” yüzde 5.08, “SP” yüzde 3.25, “DSP” yüzde 3.10, “DP” yüzde 2.99.

Türkiye’nin en güvenilir kişi ve kurumları sıralamasında ise en güvenilir kurum Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) oldu. “En güvendiğiniz kişi ya da kurum hangisidir” sorusuna katılımcıların yüzde 77.9’u “TSK”, yüzde 60.4’ü “Emniyet” , yüzde 53.1’i “Yargı”, yüzde 38.6’sı “Cumhurbaşkanı”, yüzde 32.90’ı ise “Başbakan” yanıtını verdi.

Araştırmaya göre, Türkiye’nin en önemli sorunu “işsizlik” çıktı. Katılımcılar Türkiye’nin en önemli sorunlarını yüzde 76.6 “işsizlik”, yüzde 71.8 “ekonomik sorunlar”, yüzde 59.6 “terör” olarak sıralarken katılımcıların sadece yüzde 20.20’si “Kürt açılımı” yanıtını verdi.