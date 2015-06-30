Bugün saatler 1 saniye geri alınıyor; işte gerekçesi...

30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece saatler bir saniye geri alınacak. Peki saatler neden 1 saniye geri alınıyor?
Paris merkezli Uluslararası Dünya Rotasyon ve Referans Sistemi (IERS) Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşünün yavaşlamasından dolayı 1 saniyelik artık zaman oluştuğunu fark etti. Bu tespitin ardından uzmanlar 30 Haziran'da dünyada saatlerin 1 saniye geri alınmasına karar verdi. Yani 1 Temmuz'da güne aslında bir saniye geride başlayacağız!
30 Haziran saat 23:59:59'da saatler bir saniye geri alınmış olacak
30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece, saatler tam 23.59.59'da 1 saniye geri alınacak.
Paris merkezli Uluslararası Dünya Rotasyon ve Referans Sistemi (IERS) uzmanları Dünya'nın Güneş etrafında dönüş hızının yavaşladığını tespit ederek, 30 Haziran'da 'Dünya saatine' 1 saniye eklenmesini talep etti.
Mevsim kaymasının önüne geçilecek
Dünya'nın yavaşlamasının yol açtığı gün ve mevsim kaymasından doğan artık zaman da bu yöntemle kapatılmış olacak.
2 kez aynı saniyeyi göreceğiz
Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, düzenlemeyi şöyle anlattı: “Saniye sıçraması işlemi, saatlerin bir saniyeliğine yerinde sayması ile yapılır. Böylece 60 saniye, 1 saniye ekleme ile 61 saniyeye sıçrayacak. Saniye sıçraması ile 1 dakika 60 yerine 61 saniyeye eşitlenmiş olacak.” Düzenlemenin 1972’den beri 25 kez yapıldığını belirten Esenoğlu saatlerin 23.59.59’da 2 kez aynı saniyeyi göstereceğine dikkati çekti.
Saatler bir saniye geri alınıyor ama bilişim uzmanları endişeli
1 saniyelik ilave, bilişim uzmanlarını düşündürüyor. Uzmanlara göre, ek 1 saniye, birçok teknolojik sistemin arızalanmasına neden olabilir.
Zira saatler 23.59.59'da bir saniye yerine 2 saniye tıkladığında, çok sayıda bilgisayar sisteminin bunu bir arıza olarak algılayıp durmasından korkuluyor.