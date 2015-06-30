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Bugün saatler 1 saniye geri alınıyor; işte gerekçesi...

30 Haziran saat 23:59:59'da saatler bir saniye geri alınmış olacak

30 Haziran 2015 11:00

30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece saatler bir saniye geri alınacak. Peki saatler neden 1 saniye geri alınıyor?

Paris merkezli Uluslararası Dünya Rotasyon ve Referans Sistemi (IERS) Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşünün yavaşlamasından dolayı 1 saniyelik artık zaman oluştuğunu fark etti. Bu tespitin ardından uzmanlar 30 Haziran'da dünyada saatlerin 1 saniye geri alınmasına karar verdi. Yani 1 Temmuz'da güne aslında bir saniye geride başlayacağız!

 

30 Haziran saat 23:59:59'da saatler bir saniye geri alınmış olacak

 

30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece, saatler tam 23.59.59'da 1 saniye geri alınacak.

Paris merkezli Uluslararası Dünya Rotasyon ve Referans Sistemi (IERS) uzmanları Dünya'nın Güneş etrafında dönüş hızının yavaşladığını tespit ederek, 30 Haziran'da 'Dünya saatine' 1 saniye eklenmesini talep etti.

 

Mevsim kaymasının önüne geçilecek

 

Dünya'nın yavaşlamasının yol açtığı gün ve mevsim kaymasından doğan artık zaman da bu yöntemle kapatılmış olacak.

 

2 kez aynı saniyeyi göreceğiz

 

Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, düzenlemeyi şöyle anlattı: “Saniye sıçraması işlemi, saatlerin bir saniyeliğine yerinde sayması ile yapılır. Böylece 60 saniye, 1 saniye ekleme ile 61 saniyeye sıçrayacak. Saniye sıçraması ile 1 dakika 60 yerine 61 saniyeye eşitlenmiş olacak.”  Düzenlemenin 1972’den beri 25 kez yapıldığını belirten Esenoğlu saatlerin 23.59.59’da 2 kez aynı saniyeyi göstereceğine dikkati çekti.

 

Saatler bir saniye geri alınıyor ama bilişim uzmanları endişeli

 

1 saniyelik ilave, bilişim uzmanlarını düşündürüyor. Uzmanlara göre, ek 1 saniye, birçok teknolojik sistemin arızalanmasına neden olabilir.

Zira saatler 23.59.59'da bir saniye yerine 2 saniye tıkladığında, çok sayıda bilgisayar sisteminin bunu bir arıza olarak algılayıp durmasından korkuluyor.

 

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