"Bugün rüyalara 'cumhurbaşkanı' olarak giren insan, yarın 'diktatör' olacak; kendisi için bile hayırlı değil"

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, Yeni Akit'in "Rüyada Cumhurbaşkanı görmek ne demek?" başlığıyla yayımlanan haberiyle ilgili olarak "Bugün rüyalara cumhurbaşkanı olarak giren insan. Yarın rüyalara başkan, sonra da muhtemelen diktatör olarak girecek" dedi. "O gün geldiğinde, sadece bugün gerçeklerin farkında olanlar değil; Bugün uyuyanlar, olan biteni umursamayanlar, olan bitenden nemalananlar" ifadesini kullanan Söğüt, "Hatta olan bitende payı olanlar bile. Herkes, ama herkes, keşke bunlar bir rüya olsa diyecek. Bu arada benden duymuş olmayın ama rüyada diktatör görmek kimse için hayra alamet değil. Diktatörün kendisi için bile!" diye yazdı.

Mine Söğüt'ün "Rüyada diktatör görmek" başlığıyla yayımlanan (11 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Akit gazetesi rüyada cumhurbaşkanı görmenin anlamını yazmış.

İsim vermemiş ama haberin görselinde mevcut cumhurbaşkanını kullanmış.

Rüyasında cumhurbaşkanı gören bir kimse, Akit’in haberine göre:

En güzel ve en müjdeli haberleri alırmış;

Hayatı boyunca üzüntü, dert, keder yaşamazmış;

Yokluğa, kıtlığa, hastalığa düşmezmiş;

Hayatı huzurlu ve keyifli geçer, başarılar ve zaferlerle dolu olurmuş;

Tüm hayalleri gerçekleşirmiş;

Hayatta gelebileceği en üst noktaya gelirmiş.

Akit; rüyada cumhurbaşkanı görmenin ne şahane bir şey olduğunu yazadursun;

Seçmeni uykuya davet ededursun;

Milleti batıl heveslerle oyalayadursun;

Biz, “böyle” bir cumhurbaşkanını gözleri açık görmenin;

İşbaşında görmenin;

İktidarda görmenin;

Yetkilerini suiistimal ederken görmenin;

“Kandırıldık” derken görmenin;

Halkı kandırırken görmenin...

“Resmen” görmenin ne anlama geldiğine bakalım.

Hele hele “böyle” bir cumhurbaşkanını çok yakında başkan olarak görme ihtimalinin ne anlama geleceğine bakalım.

Türkiye...

Müsebbibi oldukları çok başlı ve engel tanımaz terörden nemalanan politikacıların elinde fena halde oyuncak olan bu koca ülke...

Keşke rüya olsa dediği bir kâbusa yatıyor her gece.

Geniş kitleler, ele geçirilmiş gazete ve televizyonlardan yapılan bombardıman yayınlarla gaza getirilmekteler.

O yüzden ellerinden alınan temel hak ve özgürlüklerin onlara nasıl bir cendere olarak geri döneceğini sezme fırsatları yok.

Dini siyasete alet edenlerin asıl amacından bihaberler.

Onlara vaat edilen rüyaların peşinden derin uykulara yatıyorlar.

Ve cumhurbaşkanını görüp başarı ve mutluluğa erişeceklerinin işaretini anca rüyalarında almayı kovalıyorlar.

Aynı anda Meclis kendi kendisini neredeyse feshetmek için canhıraş çalışmaya başlıyor.

Milletvekilleri diktatörlüğe giden yolları açmak niyetiyle dolaplar çevirmeye koyuluyor.

Akademisyenler üniversitelerden atılıyor, öğretmenler okullardan kapı dışarı ediliyor, tüm muhalif gazeteciler tek tek tutuklanıp içeri tıkılıyor.

Mevcut anayasanın tanıdığı olanaklarla ve seçmenin oyuyla Meclis’e giren milletvekilleri hapse atılıyor.

Laikliğe sahip çıkan kim varsa terörist diye damgalanıyor.

Rüyalarda kovalanan cumhurbaşkanı;

Kendini ite kaka ülkeye başkan yaptırmaya çalışıyor;

Demokrasiye darbe üstüne darbe indiriyor.

Bugün rüyalara cumhurbaşkanı olarak giren insan...

Yarın rüyalara başkan, sonra da muhtemelen diktatör olarak girecek.

Ve o gün geldiğinde, sadece bugün gerçeklerin farkında olanlar değil;

Bugün uyuyanlar...

Olan biteni umursamayanlar...

Olan bitenden nemalananlar...

Hatta olan bitende payı olanlar bile...

Herkes, ama herkes, keşke bunlar bir rüya olsa diyecek.

Bu arada benden duymuş olmayın ama rüyada diktatör görmek kimse için hayra alamet değil.

Diktatörün kendisi için bile!