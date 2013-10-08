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Okullarda 'Andımız', kamuda 'başörtüsü yasağı' kalktı

Demokratikleşme paketi’nde yer alan iki önemli uygulama, Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla hayata geçti

08 Ekim 2013 09:59

Demokratikleşme paketinde yer alan iki önemli kararda bugün uygulamaya geçiliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsüne serbestlik getiren düzenlemeyle, ilkokullarda okutulan öğrenci andının kaldırılmasına olanak sağlayan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde, Andımızın içeriğini ve ilkokullarda dersler başlamadan önce her gün okunmasını düzenleyen madde tamamen yürürlükten kaldırıldı.

Kamuda çalışan kadınların başörtüsü takmasını engelleyen yönetmelik maddesi, ‘sadece emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanlar, hakimler, savcılar ve TSK'da görev yapanlar’ ibaresiyle yeniden düzenlendi.

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