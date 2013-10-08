Okullarda 'Andımız', kamuda 'başörtüsü yasağı' kalktı

Kamuda başörtüsü serbestisi bayramdan önce başlıyor

Beşir Atalay, 'Süre kısalacak ancak zorunlu askerliğin tamamen kaldırılması gibi bir çalışmamız yok. Bu her zaman tartışılan bir şey. Ama şu anda bizim gündemimizde böyle bir konu yok' dedi