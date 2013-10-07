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Kamuda başörtüsü serbestisi bayramdan önce başlıyor

Beşir Atalay, 'Süre kısalacak ancak zorunlu askerliğin tamamen kaldırılması gibi bir çalışmamız yok. Bu her zaman tartışılan bir şey. Ama şu anda bizim gündemimizde böyle bir konu yok' dedi

07 Ekim 2013 17:34

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay,  "kamuda kıyafet, Mor Gabriel ve Andımız'la ilgili düzenlemeler bayramdan önce tamamlanacak. 2 gün içinde Resmi Gazete'de yayınlanabilir" dedi.

Habertürk ekranlarında konuşan Atalay, kamuda başörtü yasağının kalkması, askerlik süresi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşir Atalay'ın açıklamarından satırarsı başlıklar şöyle:

 

Gülsuyu operasyonu

 

Bu operasyon planlı bir operasyon. Şuanda 31 kişi gözaltına alındı. 5-6 adet ciddi silah yakalandı. İstanbul Emniyeti'nin uzunca süredir planladığı 3 terör örgütünün olduğu bir operasyon söz konusu.

 

Askerlik süresi

 

Son günlerde tatışma konusu olan askerlik süresiyle ilgili konuya da açıklık getiren Atalay, "Süre kısalacak ancak zorunlu askerliğin tamamen kaldırılması gibi bir çalışmamız yok. Bu her zaman tartışılan bir şey. Ama şu anda bizim gündemimizde böyle bir konu yok." dedi.

 

Alevi açılımı

 

Atalay, pakette olmadığı için eleştirilen Alevi açılımı konusunda "Hassas noktalar, ince dokumak gerekir. Türkiye'de özgürlüklerin önü elbette açılacak" dedi.

 

'Bayramdan önce tamamlanacak'

 

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, demokratikleşme paketi ile ilgili açıklamalarda bulunan Atalay kamuda serbest kıyafetle ilgili düzenlemenin bayramdan önce tamamlanacağını açıkladı.

Atalay, "Burada yasal düzenlemelerle ve idari düzenlemelerle yapılması gerekenler var. Kamuda kıyafet, Mor Gabriel, Andımız'la ilgili düzenlemeler bayramdan önce tamamlanacak. 2 gün içinde Resmi Gazete'de yayınlanabilir" dedi.

 

Demokratikleşme paketini değerlendirdi

 

Bu ciddi bir iş. Biz 11 yıl içinde çeşitli paketler ve kendi başına reformlar yaptık. Bu 11 yılın envanteridir. Bunun amacı şu. Türkiye'yi çağdaş, demokrat, açık bir ülke haline getirmek. Burada yasal düzenlemelerle ve idari düzenlemelerle yapılması gerekenler var. Kamuda kıyafet, Mor Gabriel, Andımız'la ilgili düzenlemeler bayramdan önce tamamlanacak. 2 gün içinde Resmi Gazete'de yayınlanabilir. Roman vatandaşlarımızla ilgili olan ise bu hafta olmayabilir. Diğer üçü bu hafta içinde bir iki gün içinde tamamlanacak.

 

Nefret suçları

 

Irk, din, cinsiyet, renk insanın tabi hakları olan bunların hiçbirisi o insana karşı o insana karşı farklı davranmayı gerektirmiyor.

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