Bugün Öğretmenler Günü ama; 10 öğretmenden 7’si bırakmak istiyor!

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Türkiye’deki öğretmenlerin durumu gözler önüne serildi. Eğitim-İş’in yaptığı ankette araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 73’ü gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle mesleğine motive olamadığını, yüzde 61’i gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını, yüzde 69’u ise daha çok para kazanacağı bir iş imkanı olursa öğretmenliği bırakacağını belirtiyor.

Ankete göre öğretmenlerin yüzde 93’ü mesleğinden elde ettiği gelirleri, yüzde 91’i de eğitim öğretime hazırlık ödeneğini yetersiz buluyor. Öğretmenlerin yüzde 87’si ek ders ücretlerinin kesilmemesi için hasta raporlarını işleme koydurmak istemediklerini belirtirken yüzde 73’ü gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerle benzer çalışma koşullarına sahip olmadıklarını vurguluyor. Yine öğretmenlerin yüzde 68’i kazandığı para ile çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığını kaydediyor. Öğretmenlerin yüzde 61’i gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını, yüzde 69’u daha çok para kazanacağı bir iş imkanı olursa öğretmenliği bırakacağını söylüyor. Öğretmenlik mesleği ile ilgili soruların da yönetildiği araştırmaya göre katılımcıların yüzde 89’u gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle öğretmenlik mesleğinin saygınlığının azaldığını düşünüyor, yüzde 85’i son 10 yılda alım gücünün düştüğünü ifade ediyor.

İzlanda'yı geçtiler!

Gamze Kolcu’nun Hürriyet’teki haberine göre, eğitim ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olup hayallerinin mesleğini yapamayan öğretmenlerin sayısı 330 bini buldu. Atanamayan öğretmenler sayıca 320 bin nüfuslu İzlanda’yı geride bıraktı.

Sayıları her geçen yıl artan atanamayan öğretmen sayısının 320 bin nüfuslu İzlanda'yı geçerek, 330 bine ulaştı. Her fırsatta eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışan sayısının 330 bini bulduğu ifade edilen atanamayan öğretmenler Türkiye'de 'ücretli polis','ücretli hâkim, savcı','ücretli doktor' uygulaması olmadığı halde eğitimde devam eden bu uygulamanın kangrene dönüştüğünü hatırlattı. Eğitim ve fen edebiyat fakültelerinin her yıl mezun vermeye devam ettiği bu yığılmanın önüne geçilebilmesi için üniversitelere öğrenci alımının azaltılması, ücretli öğretmenliğe son verilmesi, emekliliği gelmiş eğitimcilerin ayrılması istendi.

150 bin atama ihtiyaç

Yıllardan bu yana hayalini kurdukları göreve başlayacakları günü beklediklerini ifade eden atanamayan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde içlerinin buruk olduğunu söyledi. Atanamayan öğretmenler mesleklerini yapamamaktan, yakınırken, KPSS'de 80 puan alan arkadaşlarının bile görevlendirilmediğini, diğer branşlarda 60 puan alanların bile işe alındığını anlattı. Türk Eğitim Sen verilerine göre, Türkiye'de özellikle branş öğretmenleri konusunda ciddi sıkıntı bulunuyor.

En fazla 1000 lira ücret

2000’li yılların başında 60-70 bin olan ataması yapılmayan öğretmen sayısının 2013 yılı itibarıyla 350 bini bulduğu, son dönemlerde sınıf öğretmenlerinin, branş öğretmeni olarak görev yaptığı bu nedenle asıl görev yapması gereken branş öğretmenlerinin atanamadığı ifade edildi. Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, atanamayan öğretmen sayısının 330 bin dolayında olduğunu ifade ederken, "Bu sayı İzlanda'nın nüfusundan daha fazla. Bizim iki ana talebimiz var. Birincisi, ilk etapta öğretmen atamalarının 150 bin sayısı üzerinden yapılması. Atama bekleyen 330 bin civarında arkadaşımızın kurtarılması. İkincisi eğitimin niteliğinin yükseltilmesi için de bu sayıya ihtiyaç var. 500-600 lira, en fazla 1000 lira ücret alan bir öğretmen doğru düzgün bir eğitim veremez" dedi.

Borçlu, mutsuz, sağlıksız

Türk Eğitim Sen Adana 1 No’lu Şube Başkanı Selahattin Dolgun, eğitimcilerin yaşadığı ekonomik zorlukların bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’de öğretmenlerin yüzde 57.6’sının borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirten Dolgun, yüzde 67’sinin mesleğini değiştirmek istediğini belirtti. Dolgun, bu yıl da Öğretmenler Günü’nde tablonun değişmediğini kaydetti. Borçları nedeniyle öğretmenlerin depresyonda olduğunu kaydeden Dolgun “Büyük kısmı imkanı olsa mesleğini değiştirmek istiyor, yine büyük kısmı göreve başladığı günden bugüne mesleğine olan sevgisinin azaldığını söylüyor. Aylık geliri bin 500 ile 2 bin lira arasında değişen öğretmenler, mutfak masraflarından tasarruf etmeye çalışıyor, borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor” dedi. Dolgun öğretmenlerin yüzde 57.6’sının borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığına dikkat çekerek “Sağlık problemi yaşayanların yüzde 37.6’sı depresyon, 27.2’si uyku bozukluğu, yüzde 12.5’i mide ağrısı, yüzde 8.4’ü baş ağrısı, yüzde 3.3’ü tansiyon, yüzde 2.2’si şeker, yüzde 2’si kalp rahatsızlığından şikayetçi.” diye konuştu.

İndirimi bekliyor

Dolgun, “Yüzde 81,3’ü indirimli gıda ürünleri alarak, market yerine pazardan alışveriş yaparak, ihtiyaçlarını kısıtlayarak mutfak masraflarından tasarruf ediyor. Yüzde 77.2’sinin kredi kartı borcu var” dedi.

En düşük öğretmen maaşı: 2 bin 136 lira

25 yıllık öğretmen maaşı: 2 bin 482 lira

Ocak 2015’te en düşük öğretmen maaşına gelecek zam: 64 lira

Kendine ait bir evi olmayan öğretmenlerin oranı: Yüzde 45

Arabası olmayan öğretmenlerin oranı: Yüzde 43

Kirada oturan öğretmenlerin oranı: Yüzde 53

Ek iş yapmak zorunda olanların oranı: Yüzde 29

Esnafa borçlu öğretmenlerin oranı: Yüzde 41

Bankaya borcu olanların oranı: Yüzde 79

Kredi kartı borcu olan öğretmenlerin oranı: Yüzde 81

Annesi, babasından maddi destek alanların oranı: Yüzde 40

Borçları nedeniyle sağlık sorunu yaşayanların oranı: Yüzde 57