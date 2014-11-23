5 dil bilen öğretmen günlüğü 15 liradan yumurta satıyor!

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli öğretmen Alan Muhammed Ali, eşine ve gelecek ay dünyaya gelecek bebeğine bakabilmek için yumurta ve tavuk satılan dükkanda, günlüğü 15 liraya çalışıyor.

İki yıl önce evlendiği eşiyle savaştan kaçan Ali, İzmir’in Konak ilçesindeki Kadifekale semtinde yeni bir hayata başladı. Savaş nedeniyle aile mesleği öğretmenlikten uzak kalan Ali, ailesine bakabilmek için yeni bir meslek edindi.

AA’ya konuşan İngilizce öğretmeni Alan Muhammed Ali, dedesinin ve babasının da öğretmen olduğunu, onların sayesinde hem çocukları, hem de okulu ve öğretmenliği sevdiğini anlattı. Şam Üniversitesi'nden 2008 yılında mezun olan ve Türkçe, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kürtçe bilen Ali, Kamışlı'da 2 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra askere gittiğini, askerlik dönüşü ise eşiyle ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye geldiğini kaydetti.

Ali, Suriye'deki iç savaşın hayatını tamamen değiştirdiğine dikkati çekerek, ülkesini, çok sevdiği mesleğini ve öğrencilerini geride bıraktığını söyledi. Eşine ve gelecek ay dünyaya gelecek bebeğine bakabilmek için çalışmak zorunda olduğunu vurgulayan Ali, yaşadığı mahalledeki yumurta ve tavuk satan dükkanda işe girdiğini aktardı. Ali, dükkanda Suriye'ye özgü ekmeklerden de sattıklarını kaydederek, günlük yevmiyesinin 15 lira olduğunu belirtti.

Öğrencilerinden haber alamıyor

Alan Muhammed Ali, Suriye'de Öğretmenler Günü'nün mart ayında kutlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki ikinci Öğretmenler Günüm. Hala bırakmadım mesleğimi. Akşamları evde çocuklara İngilizce öğretiyorum, ücretsiz. Öğrencilerimin sakladığım hediyeleri vardı, hepsi Suriye'de kaldı. Bir gün tekrar Suriye'ye dönüp, mesleğime devam etmek istiyorum. Çok üzgünüm, sıkıntılıyım, çocuklarımız Suriye'de okuldan uzakta kaldılar. Öğrencilerime ulaşamıyorum. Bir iki tanesi Avrupa'ya gitti, onlarla haberleşebiliyorum sadece."