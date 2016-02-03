Bugün gazetesi: Arınç, FETÖ vakfının kurucusu çıktı

Bugün gazetesi, Bülent Arınç'ın 1976'da kurulan ve Cemaat'e yakınlığıyla bilinen Türkiye Öğretmenler Vakfı'nın kurucularından olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasındaki polemik yeni açıklamalarla devam ediyor. Bugün gazetesi, dün Erdoğan'a "Dolmabahçe hakkında bildiklerimi Yalçın Akdoğan'ın namusuna emanet ediyorum" diyen Bülent Arınç'ı manşetine taşıyarak, Arınç'ın Türkiye Öğretmenler Vakfı'nın kurucularından olduğunu iddia etti. Gazetenin manşette yer alan haberinde Erdoğan'ın "O zat..." çıkışına gönderme yapılarak, "O zat FETÖ vakfının kurucusu çıktı" başlığı kullanıldı.

Bugün Gazetesinin, bugünkü nüshasında yayımlanan (3 Şubat 2016) haberinde şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ ve Doğan Grubu medyasında boy gösteren Bülent Arınç’ın 41 sene önce,FETÖ’nün ilk vakıflarından olan İzmir’deki Türkiye Öğretmenler Vakfı’nın (TÖV) kuruluşunda yer aldığı ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturmada elde ettiği bilgilere göre Arınç da vakfın kuruluşunda yer aldı. Hakkında 5 yakalama kararı bulunan ve ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen’in başında olduğu FETÖ’nün ilk tohumları 1970’li yıllarda atıldı. 1975 yılında Edremit’ten Manisa’ya vaiz olarak atandı. Gülen, 1 yıl sonra da İzmir’e geçerek burada Bozyaka Camii’nde çalışmaya başlayadı. Bir yandan da her Cuma Bornova Merkez Camii’nde vaaz veriyordu. Bu camide edindiği ilişkileriyle İzmir Bahçelievler 502 Sokak 39 numaralı binada örgütün ilk sosyal ağı kuruldu. Bülent Arınç’ın da yer aldığı 58 kişi Türkiye Öğretmenler Vakfı’nı (TÖV) kurdu. FETÖ’nün ilk oluşum tohumlarının atıldığı TÖV, aynı zamanda örgütün yayın organlarından olan Sızıntı Dergisi’ni de çıkarıyor."



Erdoğan'a 17.25'te yanıt vermişti



Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ile ilgili sözlerine Twitter üzerinden tam 17:25'te yanıt vermeye başlamış, bu tesadüf 17-25 Aralık operasyonlarına gönderme olarak yorumlanmıştı.