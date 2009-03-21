Bugün Nevruz, trafiğe dikkat

Bugün Nevruz Bayramı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Kutlamalarda sınırlama yok. Vatandaşlar gönüllerince kutlama yapabilir" dedi.



Nevruz nedeniyle kutlamaların yapılacağı illerde polislerin izinleri kaldırıldı. Büyükşehirlerde ihtiyaca göre çevre illerden polis takviyesi yapılması planlandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüklerini uyararak, "Olası provakasyonlara karşı duyarlı olun" dedi.



Genelkurmay Başkanlığı da benzer bir çağrı yaptı, bayram dediği Nevruz için "Herkes sağduyulu olsun" mesajı verdi.



Genelkurmay'dan 4 afiş



Genelkurmay, Nevruz Bayramı için 4 de afiş hazırlattı. Afişlerde kız çocukları ve baharın müjdecisi olan çiçek resimlerine yer verildi. Afişlerde Nevruz Bayramı'nı kutlayan yazılar da yer aldı.



İstanbul'da trafiğe dikkat



İstanbul'da ise bugün gerçekleştirilecek Nevruz kutlamaları dolayısıyla bazı cadde, sokak ve noktalar araç trafiğine kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydanı'nda bugün yapılacak etkinlik nedeniyle saat 08.00'den itibaren, gerektiğinde bazı cadde, sokak ve noktaların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.



Buna göre, Onuncu Yıl Caddesi (Sahil kuzey güney girişleri ve Belgrat Kapı arası),Zeytinburnu varyanttan Zeytinburnu'na giriş, Taşhanlar Varyanttan Zeytinburnu Abay Caddesi'ne girişler, Zeytinburnu Önleyici Hizmetler Ekipler Amirliği önünden geçen Abay Caddesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi önü, Balıklı Rum Hastanesi önü, Kazlı Çeşme Pazar önü (Muammer Aksoy Caddesi) araç trafiğine kapatılacak.



Mevlanakapı Kavşağı sahil istikameti, Yenikapı istikameti Galeria ilerisi Zeytinburnu Köprüsü, Samatya Işıklar Ataköy istikameti ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Mevkisi ve çevresindeki yollar da gerektiğinde araç trafiğine kapatılacak.



Açıklamada, sürücülerin, Emine Erkul Caddesi ve Emine Erkul Caddesi'nden E-5'e katılım, Yenikapı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Atatürk Bulvarı, Vatan Caddesi'ne ve Millet Caddesi'ne katılım, Topkapı'dan E-5 Güney-Kuzey katılımını alternatif olarak kullanabilecekleri kaydedildi.



Sultanahmet Meydanı'ndaki etkinlikler



Ayrıca, Sultanahmet Meydanı'nda bugün yapılacak Nevruz kutlamaları nedeniyle de dün gece saat 24.00'ten itibaren Sultanahmet Meydanı ve çevresi resmi araçlar hariç, etkinlik bitimine kadar araç trafiğine kapatıldı.