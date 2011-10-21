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Yaşam

Bugün kıyamet kopacak!

ABD'li vaiz Harold Camping'in "Dünyanın sonu olacak" dediği gün bugün. 1994 ve 21 Mayıs 2011 kehanetlerini tutturamayan Camping kıyametin bugün kopacağından çok emin.

21 Ekim 2011 03:00


T24 - ABD'li vaiz Harold Camping'in "Dünyanın sonu olacak" dediği gün bugün. 1994 ve 21 Mayıs 2011 kehanetlerini tutturamayan Camping kıyametin bugün kopacağından çok emin.


1994 yılında "Kıyamet kopacak" dedi, tutmadı."Pardon bir hata olmuş, kıyamet 21 Mayıs 2011'de kopacak" dedi, yine olmadı.


CNNTürk'te yer alan habere göre, ABD'li vaiz Harold Camping şansını bir kez daha denedi ve kıyamet için tarihi 21 Ekim 2011 olarak açıkladı.


Bugün o gün. Kendinden oldukça emin konuşan Camping'in haklı çıkıp çıkmayacağı saatler içinde belli olacak.


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