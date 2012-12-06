Bugün kar yağacak mı, soğuk olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olcağı tahmin ediliyor.

Yağışların; kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte Muğla, Aydın'ın güney ve doğu ilçeleri, Antalya'nın Elmalı Kaş, Finike, Kumluca ve Kemer ilçeleri ile doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/Metrekare) olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/Saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte Muğla, Aydın'ın güney ve doğu ilçeleri, Antalya'nın Elmalı Kaş, Finike, Kumluca ve Kemer ilçeleri ile doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/Metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, yerel hortum oluşumu vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/Saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar,ağaç ve direklerin devrilmesi, lodos kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmeleri vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Dikkat! Batı Karadeniz'de sabah saatlerinde batı ve güneybatı yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde esecek olan rüzgarın öğle saatlerine karşın 6 ila 8 (60-75 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmekte. Fırtınanın akşam saatlerine doğru etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.



Bölgelerde hava durumu



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, bu sabah ve gece saatlerinde Bilecik ile Bursa'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BURSA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, bu sabah ve gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 12

ÇANAKKALE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

YALOVA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Muğla ile Aydın'ın güney ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/Metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/Saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR Parçalı ve çok bulutlu, genellikle yağmur ve sağanak, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

AYDIN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; güney ve Doğu ilçelerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13

İZMİR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

MANİSA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın Elmalı Kaş, Finike, Kumluca ve Kemer ilçeleri ile doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/Metrekare) olmak üzere, yağmur ve sağanak, kıyılarında yer yer gökgürültülü sağanak, bu sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.

ADANA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Elmalı, Kaş, Finike, Kumluca ve Kemer ilçeleri ile doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/Metrekare) olması bekleniyor. 17

MERSİN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 16

OSMANİYE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14



İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

ANKARA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

ESKİŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

KARAMAN Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BARTIN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

BOLU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

KARABÜK Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BAYBURT Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

RİZE Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ERZİNCAN Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 4

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

KARS Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2

VAN Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

DİYARBAKIR Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

GAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

ŞANLIURFA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11