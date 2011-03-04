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Yaşam

Bugün Kadıköy'de bazı yollar kapalı

Kadıköy'de yarın Tepe Nautilus önünde yapılacak miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

04 Mart 2011 02:00

T24 - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitingi nedeniyle bugün 11:00-17:00 saatlerinde İstanbul Kadıköy'de bazı yollar kapalı olacak. 



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitingi dolayısıyla yarın bazı yollar 11.00-17.00 saatleri arasında trafiğe tamamen kapalı olacak.  Bu kapsamda, Tıbbiye caddesine gelen trafik akışı durdurulacak, Rıhtım caddesi ile Boğa meydanından Rıhtım caddesine kadar olan tüm yollar ve Söğütlüçeşme caddesinden Rıhtım'a inen ara sokakların yanı sıra Orgeneral Şahap Gürler caddesi de trafiğe kapatılacak. Taşköprü, Kışla ve Albay F. Sözdener caddelerinin de ihtiyaç duyulması durumunda trafiğe kapatılması planlanırken, kapatılan yollara alternatif olarak, Tıbbiye Caddesine gelen trafik akışı, Burhan Felek Caddesinden E-5 yönü ile Behiçbey sokaktan İbrahimağa ışıklar istikametine verilecek. Söğütlüçeşme caddesinden gelen trafik akışı, Altıyol Boğa meydanından Rıhtım'a inmesi engellenerek, Kuşdili caddesi Salı Pazarı istikametine sevk edilecek, Moda'dan gelen akış da Mühürdar Kavşak'tan geri yönlendirilecek.


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