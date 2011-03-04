Bugün Kadıköy'de bazı yollar kapalı

T24

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitingi dolayısıyla yarın bazı yollar 11.00-17.00 saatleri arasında trafiğe tamamen kapalı olacak. Bu kapsamda, Tıbbiye caddesine gelen trafik akışı durdurulacak, Rıhtım caddesi ile Boğa meydanından Rıhtım caddesine kadar olan tüm yollar ve Söğütlüçeşme caddesinden Rıhtım'a inen ara sokakların yanı sıra Orgeneral Şahap Gürler caddesi de trafiğe kapatılacak. Taşköprü, Kışla ve Albay F. Sözdener caddelerinin de ihtiyaç duyulması durumunda trafiğe kapatılması planlanırken, kapatılan yollara alternatif olarak, Tıbbiye Caddesine gelen trafik akışı, Burhan Felek Caddesinden E-5 yönü ile Behiçbey sokaktan İbrahimağa ışıklar istikametine verilecek. Söğütlüçeşme caddesinden gelen trafik akışı, Altıyol Boğa meydanından Rıhtım'a inmesi engellenerek, Kuşdili caddesi Salı Pazarı istikametine sevk edilecek, Moda'dan gelen akış da Mühürdar Kavşak'tan geri yönlendirilecek.