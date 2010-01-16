Bugün İstanbul trafiğine dikkat

T24 - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti faaliyetleri çerçevesinde bu akşam bazı yerlerde trafik kapalı olacak.





İstanbul'un merkezi noktaları olan Taksim Meydanı'ndan Kadıköy İskelesi'ne kadar birçok yerde düzenlenecek konserler nedeniyle caddeler trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti faaliyetleri çerçevesinde 16 Ocak 2010 Cumartesi akşamı için bir dizi önlem alındı.



İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün konser faaliyetleri nedeniyle 18.00 ile 00.00 saatleri arasında kapanmasına karar verdiği yollar ve sunduğu alternatif yollar:



* Fatih, Ayasofya Meydanı'nda düzenlenecek Mercan Dede konseri nedeniyle meydanı trafiğe kapalı olduğundan ana arterler trafiğe kapatılmayacak. Ancak gerektiğinde Yerebatan Caddesi ve Kabasakal Sokak trafiğe kapatılacak.



* Bağcılar'da düzenlenecek Zara konseri nedeniyle İstanbul, Birlik, Bağcılar, Hacı Ahmet Yesevi caddeleri trafiğe kapatılacaktır. 26-1, 24, 27 ve 28-1 sokallar ile Osmangazi Caddesi alternatif yol olarak kullanılacak.



* Beylikdüzü'ndeki Nil Karaibrahimgil konseri nedeniyle, Cumhuriyet ve Çamlık caddeleri trafiğe kapatılacak. Barış Manço Caddesi alternatif yol olarak kullanılacak.



* Taksim Meydanı'nda düzenlenecek olan Tarkan konseri nedeniyle Sıraselviler Caddesi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen akım, Kazancı Yokuşu başından kesilip sağa (Keban Otel ile Villa Otel arasından) mecburi yön verilecek.



* Tarlabaşı'ndan Taksim Meydanı'na çıkan akım Çiçekçiler Işıklar'dan kapatılacak. Aynı şekilde Abdülhakhamit Caddesi'nden gelen akım sağa ya da sola mecburi yön verilecek. Çiçekçiler Işıklar'dan Taksim Meydanı'na akım kapatılacağı için Tarlabaşı'ndan Çiçekçiler Işıklar istikametine gelen akım Divan Kavşağı istikametine yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Taksim Meydanı'na akım verilmeyecek.



* Gümüşsuyu Caddesi'nden gelen akım AKM önünden Mete Kavşağı'na doğru yönlendirilecek.



* Kadıköy İskelesi İSPARK Otoparkı'nda Mor ve Ötesi Grubu'nun vereceği konser nedeniyle Gazanfer Özcan Petrol Ofisi'nden başlayan Albay Faik Sözener Caddesi kapatılacak, normal trafik akışı Kadıköy İskele istikameti ile Moda istikametine devam ettirilecektir.



* Pendik'teki Belediye Otoparkı'nda düzenlenecek olan Kıraç Konseri nedeniyle Güldeste Caddesi trafiğe kapatılacaktır.